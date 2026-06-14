TİKA'dan Senegal'de Albino Bireylere Destek - Son Dakika
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TİKA'dan Senegal'de Albino Bireylere Destek

14.06.2026 14:18
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Senegal'de TİKA tarafından kurulan güneş kremi laboratuvarı, albino bireylerin ihtiyacını karşılayacak.

Senegal'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Senegal Ulusal Albino Derneği (ANAS) bünyesinde kurduğu güneş kremi üretim laboratuvarının açılışı gerçekleştirildi.

TİKA Dakar ofisi, Dakar'a yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Thies kentinde bulunan derneğin merkezinde albino bireylerin ihtiyacını karşılamak adına güneş kremi üretim laboratuvarı kurdu ve tam teşekküllü üretim için gerekli makine ve malzeme tedariki sağladı.

Laboratuvarın açılışına ilişkin dernek binasında düzenlenen törene Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, dernek yetkilileri ve albino bireyler katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Karaoğlu, kardeş ülkeler arasında böyle yardımlaşmaların son derece doğal olduğunu belirterek, albino bireylere böyle bir destek sağlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Karaoğlu, TİKA'nın 2007'den bu yana Senegal'de faaliyet gösterdiği, bugüne kadar toplam değeri 15,6 milyon doları bulan 238 projeyi hayata geçirdiğini anımsattı.

Konuşmaların ardından Karaoğlu ve yetkililer, laboratuvarı gezerek, güneş kremi üretim süreci hakkında bilgi aldı.

Hem Senegal'de hem Batı Afrika'da bir ilk

TİKA'nın kurduğu laboratuvar ile hem Senegal hem de Batı Afrika'da ilk kez albino bireyler kendileri için güneş kremi üretimi yapacak.

Üretilen kremler albinolar için ücretsiz dağıtılacak, albino olmayan bireylere de dernek yararına ücret karşılığında satılacak.

Doğuştan melanin pigmentinin eksikliğiyle karakterize genetik bir durum olan albinizm, bireyleri güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı savunmasız bırakıyor.

Dünya genelinde yaklaşık her 17 bin ila 20 bin kişiden birinde görülen albinizm, Afrika'da her 5 bin ila 15 bin kişiden birini etkiliyor.

Pigment eksikliği nedeniyle yoğun güneş ışığına maruz kalan albinolar, ciddi cilt hastalıkları ve cilt kanseri riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Ancak birçok Afrika ülkesinde yüksek koruma faktörlü güneş kremlerinin pahalı olması veya yeterince bulunmaması nedeniyle albinolar bu ürünlere düzenli erişemiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Senegal'de Albino Bireylere Destek - Son Dakika

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