TİKA\'dan Sırbistan\'a Ultrason Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın Velika Plana şehrinde bulunan sağlık merkezine ultrason cihazı desteğinde bulundu.

TİKA tarafından ultrason cihazı, Velika Plana kentindeki Doktor Milan - Bane Djordjevic Sağlık Merkezi Jinekoloji Bölümüne teslim edildi.

Törende konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Türkiye'nin Balkanlar'da yürüttüğü faaliyetlerin bölgedeki huzur ve istikrarın sağlanmasına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Saygılı, Avrupa'da yaşayan Türk gurbetçilerin yoğun olarak kullandığı güzergahta yer alan sağlık kuruluşlarının desteklenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, TİKA tarafından hayata geçirilen sağlık projelerinin iki ülke halkına da hizmet verecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

TİKA tarafından sağlanan modern ultrason cihazı sayesinde, özellikle gebelik takibi, artan kanser vakalarının erken teşhisi ve merkezin hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor.