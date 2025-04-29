TİKA\'dan Sırbistan\'daki Yurt Mutfaklarına Yenilik

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Milutin Milankovic Lisesine bağlı öğrenci yurdunun mutfak ekipmanlarını yeniledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, başkentteki Milutin Milankovic Lisesine bağlı yaklaşık 300 öğrencinin konakladığı ve günlük 1000 öğün yemek hizmeti verilen yurdun mutfak ekipmanlarının yenilendiği ifade edildi.

Kullanım ömrü tamamlanan mutfak araç ve gereçlerinin modern cihazlarla değiştirildiğine işaret edilen açıklamada, böylece yurt öğrencilerine daha hijyenik, güvenli ve kaliteli yemek hizmeti sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, projeyle yurdun hizmet kapasitesinin arttırılarak eğitim hayatına devam eden öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının daha sağlıklı koşullarda karşılanmasının amaçlandığı kaydedildi.