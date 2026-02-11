TİKA'dan Tanzanya'da Kadınlara Destek Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TİKA'dan Tanzanya'da Kadınlara Destek Projesi

TİKA\'dan Tanzanya\'da Kadınlara Destek Projesi
11.02.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Tanzanya'da kadınlar için sürdürülebilir kümes hayvancılığı projesi başlattı.

PORT Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya'nın Tegeta bölgesinde "Sürdürülebilir Kümes Hayvancılığı ile Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Projesi"ni hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Doğu Afrika'da yürütülen sürdürülebilir kalkınma projeleri kapsamında, kadınların liderliğinde modern bir tavukçuluk ekosistemi kurdukları ifade edildi.

Tanzanya'da hayata geçirilen "Sürdürülebilir Kümes Hayvancılığı ile Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Projesi" ile kadınların gelir elde etme imkanlarının artırılması ve bölge halkının sağlıklı, uygun fiyatlı protein kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, proje kapsamında 30 kadın girişimciye kümes hayvancılığına ilişkin teknik bilgi, küçük işletme yönetimi ve pazarlama becerilerini kapsayan eğitim programının da verildiği belirtildi.

Eğitimlerin ardından her katılımcıya üretime başlayabilmesi için gerekli ekipman ve malzemelerden oluşan başlangıç paketlerinin temin edildiği kaydedilen açıklamada, tesisin verimliliğinin artırılması amacıyla tavuk yemi işleme ekipmanı, yüksek kapasiteli kuluçka makinesi ve modern soğutma sistemlerinin sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Üretimden pazara bütüncül destek aşamasının yanı sıra ürünlerin tüketiciye ulaştırılması noktasında da destek sağlayan TİKA, üretilen yumurtaların çevre bölgelere sevkiyatını kolaylaştırmak amacıyla projeye özel bir mobil araç tahsis etti. Bu sayede kadın üreticilerin lojistik maliyetleri düşürülürken, ürünlerin tazeliğini koruyarak pazara erişimi güvence altına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Projeye ilişkin düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliği ve Tanzanya Kinondoni Bölge Valiliği yetkililerinin yanı sıra Türkiye ve Tanzanya'dan kurum temsilcileri ile yerel kooperatif üyeleri katıldı.

Törende konuşan yerel proje sorumlusu Lydia Bimbinga, projenin uygulama sürecine ilişkin bilgi vererek Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kinondoni Bölge Valiliği temsilcisi Yaasin Nalyato da hükümetin TİKA ile işbirliği içinde çalışmaya hazır olduğunu belirterek, projeye idari ve teknik desteğin sürdürüleceğini ifade etti.

TİKA, Tanzanya'da 350 projeyi hayata geçirdi

TİKA Darüsselam Program Koordinatörü Halim Ömer Söğüt de TİKA'nın Tanzanya'da her şeyden önce insan potansiyeline kıymet vererek, toplumun her katmanında, her meslek ve yaş grubundaki insanların var olan yeteneklerini geliştirerek projeler ürettiğini belirtti.

Söğüt, özellikle tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen projelerle kadınlar ve gençler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin istihdamına ve sosyal refahına katkı sağlandığını söyledi.

Söğüt, eğitim, sağlık, kadınların güçlendirilmesi ve sivil altyapı alanlarının yanı sıra tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinde bugüne kadar yaklaşık 350 projeyi tamamlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Tanzanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Tanzanya'da Kadınlara Destek Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı Görele Belediye Başkanı Dede tutuklandı
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Herkes onu arıyordu Cansız bedeni bulundu Herkes onu arıyordu! Cansız bedeni bulundu
Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı Mezarlıkta gören jandarmayı aradı, gerçek adliyede ortaya çıktı
Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı Genç kadını sokak ortasında defalarca yumrukladı
Bayrampaşa’da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu Bayrampaşa'da otoyol kenarında erkek cesedi bulundu

19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:28
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrılıyor
Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrılıyor
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:36
Amasya’daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya'daki biyogaz tesisinde büyük facia: 3 işçi hayatını kaybetti
16:57
CHP’li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek’in zor anları
CHP'li vekillerle yumruklaşan Osman Gökçek'in zor anları
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 19:28:46. #7.11#
SON DAKİKA: TİKA'dan Tanzanya'da Kadınlara Destek Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.