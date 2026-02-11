TİKA\'dan Tanzanya\'da Kadınlara Destek Projesi

PORT Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya'nın Tegeta bölgesinde "Sürdürülebilir Kümes Hayvancılığı ile Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Projesi"ni hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, Doğu Afrika'da yürütülen sürdürülebilir kalkınma projeleri kapsamında, kadınların liderliğinde modern bir tavukçuluk ekosistemi kurdukları ifade edildi.

Tanzanya'da hayata geçirilen "Sürdürülebilir Kümes Hayvancılığı ile Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Projesi" ile kadınların gelir elde etme imkanlarının artırılması ve bölge halkının sağlıklı, uygun fiyatlı protein kaynaklarına erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, proje kapsamında 30 kadın girişimciye kümes hayvancılığına ilişkin teknik bilgi, küçük işletme yönetimi ve pazarlama becerilerini kapsayan eğitim programının da verildiği belirtildi.

Eğitimlerin ardından her katılımcıya üretime başlayabilmesi için gerekli ekipman ve malzemelerden oluşan başlangıç paketlerinin temin edildiği kaydedilen açıklamada, tesisin verimliliğinin artırılması amacıyla tavuk yemi işleme ekipmanı, yüksek kapasiteli kuluçka makinesi ve modern soğutma sistemlerinin sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Üretimden pazara bütüncül destek aşamasının yanı sıra ürünlerin tüketiciye ulaştırılması noktasında da destek sağlayan TİKA, üretilen yumurtaların çevre bölgelere sevkiyatını kolaylaştırmak amacıyla projeye özel bir mobil araç tahsis etti. Bu sayede kadın üreticilerin lojistik maliyetleri düşürülürken, ürünlerin tazeliğini koruyarak pazara erişimi güvence altına alındı." ifadeleri kullanıldı.

Projeye ilişkin düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliği ve Tanzanya Kinondoni Bölge Valiliği yetkililerinin yanı sıra Türkiye ve Tanzanya'dan kurum temsilcileri ile yerel kooperatif üyeleri katıldı.

Törende konuşan yerel proje sorumlusu Lydia Bimbinga, projenin uygulama sürecine ilişkin bilgi vererek Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve TİKA'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kinondoni Bölge Valiliği temsilcisi Yaasin Nalyato da hükümetin TİKA ile işbirliği içinde çalışmaya hazır olduğunu belirterek, projeye idari ve teknik desteğin sürdürüleceğini ifade etti.

TİKA, Tanzanya'da 350 projeyi hayata geçirdi

TİKA Darüsselam Program Koordinatörü Halim Ömer Söğüt de TİKA'nın Tanzanya'da her şeyden önce insan potansiyeline kıymet vererek, toplumun her katmanında, her meslek ve yaş grubundaki insanların var olan yeteneklerini geliştirerek projeler ürettiğini belirtti.

Söğüt, özellikle tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen projelerle kadınlar ve gençler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerinin istihdamına ve sosyal refahına katkı sağlandığını söyledi.

Söğüt, eğitim, sağlık, kadınların güçlendirilmesi ve sivil altyapı alanlarının yanı sıra tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinde bugüne kadar yaklaşık 350 projeyi tamamlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.