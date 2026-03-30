TİKA'dan Tanzanya'ya Diş Hekimliği Eğitimi - Son Dakika
TİKA'dan Tanzanya'ya Diş Hekimliği Eğitimi

30.03.2026 14:49
TİKA, Tanzanyalı diş hekimlerine yoğun klinik eğitimi vererek çocuk diş sağlığı alanında kapasite artırdı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen proje kapsamında, Tanzanyalı diş hekimliği uzmanlarına yönelik iki haftalık yoğun klinik eğitimi verildi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA ve Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Muhimbili Sağlık ve Bağlı Bilimler Üniversitesi (MUHAS) Diş Hekimliği Fakültesi işbirliğinde, Tanzanyalı diş hekimliği uzmanlarına yönelik üçlü işbirliği modeli çerçevesinde teknik eğitim programı düzenlendi.

TİKA tarafından çeşitli etaplar halinde desteklenen proje kapsamında, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı işbirliğiyle, Tanzanya'nın çocuk ağız ve diş sağlığı alanındaki kapasitesinin artırılmasına yönelik yeni bir adım atıldı.

Bu çerçevede, Tanzanya'da yürütülen "MUHAS Diş Hekimliği Fakültesinde Sedasyon Ünitesinin Kurulması" projesi kapsamında, daha önce Darüsselam'da gerçekleştirilen eğitimlerin devamı niteliğinde Ankara'da dental sedasyon eğitimi programı düzenlendi.

Program kapsamında Tanzanyalı uzmanlara, iki hafta boyunca sedasyon altında dental tedavi uygulamalarını içeren yoğun klinik eğitim verildi.

Eğitim süresince özellikle pediatrik hastalarda güvenli sedasyon uygulamaları, klinik protokoller ve hasta yönetimi süreçleri uygulamalı olarak aktarıldı.

Böylece, uluslararası akademik işbirliği çerçevesinde önemli bilgi ve deneyim paylaşımı sağlandı.

İşbirliği kapsamında Doğu Afrika'nın ilk pediatrik sedasyon ünitesi kurulmuştu

MUHAS Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara Üniversitesi ve TİKA arasında yürütülen işbirliği kapsamında, MUHAS Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde tedavi gören çocuk hastalara daha konforlu, güvenli ve kapsamlı hizmet sunulabilmesi amacıyla Pediatrik Sedasyon Ünitesi kurulmuştu.

TİKA tarafından ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanın temin edildiği, teorik ve pratik eğitimlerin ise Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından desteklendiği ünite, Tanzanya genelinde ve Doğu Afrika bölgesinde çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde sedasyon uygulamalarına odaklanan ilk kapsamlı merkez olma özelliği taşıyor.

Gerçekleştirilen eğitim programıyla, söz konusu ünitenin sürdürülebilir biçimde işletilmesine katkı sağlanırken, Tanzanya'da çocuk diş sağlığı alanında nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi yönünde önemli bir aşama daha kaydedildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİKA'dan Tanzanya'ya Diş Hekimliği Eğitimi - Son Dakika

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

16:01
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
SON DAKİKA: TİKA'dan Tanzanya'ya Diş Hekimliği Eğitimi - Son Dakika
