TİKA\'dan Ukrayna\'ya Ramazan Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), ramazan ayında Ukrayna'da 1300 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunduğu bildirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, ramazan ayı kapsamında Ukrayna genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulunulduğu belirtildi.

Toplam 24 ton gıda malzemesinin ülkenin farklı bölgelerinde dağıtıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TİKA, Çernigiv Bölge İdaresi, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM), Kırım Müslümanları Dini İdaresi, Ukrayna Gagavuzları Birliği ve Ukrayna Ahıska Türkleri Birliği işbirliğinde Kiev, Lviv, Odessa, Çernigiv, Harkiv ve Lutsk bölgelerinde yaşayan 1300 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketleri ulaştırdı."

Türkiye'ye teşekkür

Çernigiv'de gerçekleşen yardım programına katılarak konuşma yapan KTMM Başkanı Rıfat Çubarov, Türkiye'nin Ukrayna'ya her zaman destek verdiğini belirterek, "Bugün burada dağıtılan gıda paketleriyle Kırım Tatar, Gagavuz, Ahıska Türkü ve Ukraynalı ihtiyaç sahibi ailelere destek olunması, Türkiye'nin bu zor zamanlarda Ukrayna'nın yanında olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Burada konuşan Kırım Milli Varlık Vakfı Başkanı Lenur Mambetov ise Türkiye'nin Ukrayna'nın yakın dostu olduğunu vurgulayarak, 2014'ten bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Ukrayna Gagauzları Birliği Başkanı Vasiliy Kelioğlu da ramazan ayında Gagavuz köylerine ulaştırılan yardımların kardeşliğin göstergesi olduğunu belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti.

Ukrayna Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Şirin Halilov ise konuşmasında, TİKA'nın her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahibi Ahıska Türklerine gıda desteği ulaştırdığına dikkati çekerek, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Ukrayna'nın Çernigiv Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Kramarenko da programda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü anımsatarak, Türkiye gibi dost ülkelerin desteklerinin savaşın en çok etkilediği bölgelerde yaşayan insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkı sağladığını dile getirdi.