TİKA'dan Ukrayna'ya Ramazan Yardımı
TİKA'dan Ukrayna'ya Ramazan Yardımı

16.03.2026 16:21
TİKA, ramazan ayında Ukrayna'da 1300 aileye 24 ton gıda yardımı ulaştırdı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), ramazan ayında Ukrayna'da 1300 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunduğu bildirildi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, ramazan ayı kapsamında Ukrayna genelinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulunulduğu belirtildi.

Toplam 24 ton gıda malzemesinin ülkenin farklı bölgelerinde dağıtıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TİKA, Çernigiv Bölge İdaresi, Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM), Kırım Müslümanları Dini İdaresi, Ukrayna Gagavuzları Birliği ve Ukrayna Ahıska Türkleri Birliği işbirliğinde Kiev, Lviv, Odessa, Çernigiv, Harkiv ve Lutsk bölgelerinde yaşayan 1300 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketleri ulaştırdı."

"Türkiye'ye teşekkür

Çernigiv'de gerçekleşen yardım programına katılarak konuşma yapan KTMM Başkanı Rıfat Çubarov, Türkiye'nin Ukrayna'ya her zaman destek verdiğini belirterek, "Bugün burada dağıtılan gıda paketleriyle Kırım Tatar, Gagavuz, Ahıska Türkü ve Ukraynalı ihtiyaç sahibi ailelere destek olunması, Türkiye'nin bu zor zamanlarda Ukrayna'nın yanında olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Burada konuşan Kırım Milli Varlık Vakfı Başkanı Lenur Mambetov ise Türkiye'nin Ukrayna'nın yakın dostu olduğunu vurgulayarak, 2014'ten bu yana Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Ukrayna Gagauzları Birliği Başkanı Vasiliy Kelioğlu da ramazan ayında Gagavuz köylerine ulaştırılan yardımların kardeşliğin göstergesi olduğunu belirterek, Türkiye'ye teşekkür etti.

Ukrayna Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Şirin Halilov ise konuşmasında, TİKA'nın her yıl ramazan ayında ihtiyaç sahibi Ahıska Türklerine gıda desteği ulaştırdığına dikkati çekerek, Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Ukrayna'nın Çernigiv Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Kramarenko da programda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü anımsatarak, Türkiye gibi dost ülkelerin desteklerinin savaşın en çok etkilediği bölgelerde yaşayan insanların ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
Tarihi zafer Çin Grand Prix’sini Kimi Antonelli kazandı Tarihi zafer! Çin Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı
Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı Edin Dzeko aynı maçta önce mutluluğu sonra da kabusu yaşadı
Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak İşte Oscar’da Türk menüsü Filmlerimiz değil yemeklerimiz yer alacak! İşte Oscar'da Türk menüsü
Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç Jeffrey Epstein isimli hesaba mavi tık verdiler! Takip ettiği hesaplar bir hayli ilginç
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var

16:23
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
Sinem Dedetaş cenazeye yürüteçle katıldı
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
14:53
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu İşte fail
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
14:51
Bakan Çiftçi’den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
14:42
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
