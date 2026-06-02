TİKA'dan Ukrayna'ya Su Arıtma Sistemi

02.06.2026 12:02
TİKA, Kubey köyünde içme suyu arıtma sistemi kurarak Gagauz Türklerine destek sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'da Gagauz Türklerinin yaşadığı Kubey köyünde içme suyu arıtma sistemi kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'nın Odesa bölgesinde Gagauzların Kubey köyünde içme suyuna erişimin iyileştirilmesine yönelik projeyi hayata geçirdi.

Ukrayna Gagauz Dernekleri Birliği ve Kubey Köy Meclisi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında kurulan içme suyu arıtma sistemi, saatte 1 metreküp su arıtma kapasitesine sahip.

İki metreküplük temiz su depolama kapasitesi ve dahili jeneratör sistemiyle donatılan tesis, bölgede sıkça yaşanan elektrik ve su kesintilerinden etkilenmeden hizmet verebilecek.

Yaklaşık 5 bin 500 nüfusu olan Kubey'de kurulan sistemle şebeke suyunun arıtılarak içme suyu standartlarına uygun hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bu içme suyu arıtma sisteminden Kubey çevresinde bulunan yerleşimleri yararlanacak.

"Türkiye'nin desteğini hissetmemiz çok önemli"

Projenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen programa, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in yanı sıra Türkiye'nin Odessa Başkonsolosu Muhittin Çelik, TİKA Kiev Program Koordinatörü Yahya Kemal Tunca, Ukrayna Gagauz Dernekler Birliği Başkanı Yuriy Dimçoglo, Bolgrad Bölge İdaresi Başkanı Mihaylo Şarafanenko ve Kubey Köy Meclisi Başkanı Nikolay Arabacı katıldı.

Köy sakinlerinin de yer aldığı programda, Ukrayna Gagauz Dernekler Birliği Başkanı Dimçoglo konuşma yaptı.

Projenin bölge halkının günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacağını belirten Dimçoglo, "Özellikle savaş koşullarında Türkiye'nin desteğini hissetmemiz çok önemli." ifadesini kullandı.

TİKA, Ukrayna'da yaklaşık 40 bin kişilik nüfusa sahip Gagauz Türk topluluğuna yönelik çalışmalarını çeşitli alanlarda sürdürüyor.

Kaynak: AA

