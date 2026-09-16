TİKA destekli pediatri eğitimi Astana\'da tamamlandı, 6 akademisyen ders verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle düzenlenen "Beslenme, Büyüme ve Gelişim Eğitim Projesi" kapsamında Türk akademisyenler, Kazakistanlı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarıyla bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Doğu Pediatri Derneği ile Astana Şehir Pediatristler Derneği işbirliğinde, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen eğitim programında, Türkiye'den gelen akademisyenler tarafından çocuk sağlığının farklı alanlarındaki güncel bilimsel gelişmeler, tanı ve tedavi yaklaşımları ile günlük klinik uygulamalara ilişkin bilgi ve deneyimler aktarıldı.

Türkiye ile Kazakistan arasında çocuk sağlığı alanındaki akademik, bilimsel ve mesleki işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlanması, genç hekimler ile pediatri asistanlarının eğitimlerinin desteklenmesi ve ilerleyen dönemde ortak bilimsel çalışmalar ile karşılıklı eğitim programlarının gerçekleştirilmesine zemin hazırlanması amaçlanan eğitim programı, kapanış töreniyle sona erdi.

Törende TİKA Kazakistan Koordinatörü Fuat Erdoğmuş ve uzmanlar tarafından eğitim programına katılanlara sertifikaları takdim edildi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Doğu Pediatri Derneği üyesi Prof. Dr. İlyas Yolbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA ve Doğu Pediatri Derneği işbirliğiyle 6 akademisyenden oluşan bir heyetle Astana'yı ziyaret ettiklerini söyledi.

Üç gün boyunca Kazakistanlı çocuk uzmanlarına yönelik yoğun bir eğitim programı gerçekleştirdiklerini belirten Yolbaş, "Temel amacımız, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri aktarmak, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunarak iki ülke arasındaki akademik bağları kuvvetlendirmekti." dedi.

Yolbaş, eğitimlere Kazakistanlı meslektaşların ilgisinin yüksek olduğunu belirterek programın yalnızca Türkiye'den Kazakistan'a bilgi aktarımı şeklinde gerçekleşmediğini ifade etti.

Programın karşılıklı bilgi alışverişi şeklinde ilerlediğini aktaran Yolbaş, "Kazakistanlı meslektaşlarımızın tecrübelerinden ve saha birikimlerinden bizler de çok şey öğrendik. Süreç sonunda eğitimlerimizi başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara sertifikalarını takdim ettik." diye konuştu.

Yolbaş, gerçekleştirilen eğitim ve temasların Türkiye ile Kazakistan arasındaki köklü ilişkileri bilimsel ve akademik alanda da güçlendirdiğini belirterek organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen kurumlara ve katılımcılara teşekkür etti.