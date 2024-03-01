TİKA, Filistin'deki Bedevi Kadınlara Süt Ürünleri Üretim Ekipmanları ve Eğitim Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in kırsal bölgelerinde yaşayan bedevi kadınlara yönelik modern süt ürünleri üretim ekipmanları ve eğitim desteği sağladı.
TİKA Filistin Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Jahalin Bedevi Kadınlar Derneği işbirliğinde bir proje gerçekleştirildi.
Proje kapsamında, çeşitli bölgelerde dağınık olarak yaşayan 10 bedevi topluluktan yaklaşık 150 kadına gıda güvenliği, peynir üretim yöntemleri, farklı ürün çeşitlerinin üretim metotları, kaliteyi artırma, yeni peynir muhafaza usulleri, ürün paketleme ve sosyal medya pazarlaması gibi konularda eğitimler verildi.
Bu kapsamda ayrıca, dernek merkezinde oluşturulan imalathaneye ve bedevi topluluklara, süt ürünleri üretiminde ihtiyaç duyulan vakum makinesi, çelik mikser, peynir ve yoğurt makinesi, krema ve süt ayırıcı makine, soğutucu dolaplar, dondurucular, gazlı ocak, asitlik kontrol cihazı, su tankı, elektronik terazi, peynir kalıpları, paslanmaz çelik raf ve masa gibi ekipman ve malzeme desteği sağlandı.
İnternet üzerinden sipariş ve satış için dernek adına kayıtlı marka için oluşturulan kanallarla ürünlerin satışlarında kısa süre içinde önemli artışlar görüldüğü aktarıldı.
Han el-Ahmer bedevi köyündeki eğitim sonrası düzenlenen sertifika törenine katılan kadınların sağlanan destek için Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne şükranlarını sunduğu belirtildi.
Filistin'de yarı göçebe yaşam tarzını sürdüren ve özellikle küçükbaş hayvancılıkla uğraşan bedeviler sürekli İsrail askerlerinin ve yasa dışı yerleşimcilerin taciz ve saldırılarına maruz kalıyor. Filistinli göçebe topluluklar, İsrail güçleri tarafından yerlerinden ediliyor; bazen derme çatma barınakları yıkılıyor bazen de küçükbaş hayvanlarına zorla el konuluyor.
Bedevilerin başlıca geçim kaynakları küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri geleneksel süt ürünleri olmasına ve bu ürünlerin Ramallah ve Kudüs gibi şehirlerde ilgi görmesine rağmen ürün kalitesi, çeşitliliği, ömrü ve stoklama gibi konularda karşılaştıkları zorluklar nedeniyle üretimleri ve kazançları sınırlı kalıyor.
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