TİKA, Filistin'deki Bedevi Kadınlara Süt Ürünleri Üretim Ekipmanları ve Eğitim Desteği Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA, Filistin'deki Bedevi Kadınlara Süt Ürünleri Üretim Ekipmanları ve Eğitim Desteği Sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in kırsal bölgelerinde yaşayan bedevi kadınlara modern süt ürünleri üretim ekipmanları ve eğitim desteği sağladı. Proje kapsamında, 10 bedevi topluluğundan yaklaşık 150 kadına gıda güvenliği, peynir üretim yöntemleri, ürün çeşitliliği ve kalite artırma gibi konularda eğitimler verildi. Ayrıca, dernek merkezinde oluşturulan imalathaneye ve bedevi topluluklara süt ürünleri üretiminde ihtiyaç duyulan ekipman ve malzeme desteği sağlandı. Bu destek sayesinde ürünlerin internet üzerinden sipariş ve satışında önemli artışlar yaşandı.

01.03.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'in kırsal bölgelerinde yaşayan bedevi kadınlara yönelik modern süt ürünleri üretim ekipmanları ve eğitim desteği sağladı.

TİKA Filistin Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Jahalin Bedevi Kadınlar Derneği işbirliğinde bir proje gerçekleştirildi.

Proje kapsamında, çeşitli bölgelerde dağınık olarak yaşayan 10 bedevi topluluktan yaklaşık 150 kadına gıda güvenliği, peynir üretim yöntemleri, farklı ürün çeşitlerinin üretim metotları, kaliteyi artırma, yeni peynir muhafaza usulleri, ürün paketleme ve sosyal medya pazarlaması gibi konularda eğitimler verildi.

Bu kapsamda ayrıca, dernek merkezinde oluşturulan imalathaneye ve bedevi topluluklara, süt ürünleri üretiminde ihtiyaç duyulan vakum makinesi, çelik mikser, peynir ve yoğurt makinesi, krema ve süt ayırıcı makine, soğutucu dolaplar, dondurucular, gazlı ocak, asitlik kontrol cihazı, su tankı, elektronik terazi, peynir kalıpları, paslanmaz çelik raf ve masa gibi ekipman ve malzeme desteği sağlandı.

İnternet üzerinden sipariş ve satış için dernek adına kayıtlı marka için oluşturulan kanallarla ürünlerin satışlarında kısa süre içinde önemli artışlar görüldüğü aktarıldı.

Han el-Ahmer bedevi köyündeki eğitim sonrası düzenlenen sertifika törenine katılan kadınların sağlanan destek için Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne şükranlarını sunduğu belirtildi.

Filistin'de yarı göçebe yaşam tarzını sürdüren ve özellikle küçükbaş hayvancılıkla uğraşan bedeviler sürekli İsrail askerlerinin ve yasa dışı yerleşimcilerin taciz ve saldırılarına maruz kalıyor. Filistinli göçebe topluluklar, İsrail güçleri tarafından yerlerinden ediliyor; bazen derme çatma barınakları yıkılıyor bazen de küçükbaş hayvanlarına zorla el konuluyor.

Bedevilerin başlıca geçim kaynakları küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri geleneksel süt ürünleri olmasına ve bu ürünlerin Ramallah ve Kudüs gibi şehirlerde ilgi görmesine rağmen ürün kalitesi, çeşitliliği, ömrü ve stoklama gibi konularda karşılaştıkları zorluklar nedeniyle üretimleri ve kazançları sınırlı kalıyor.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Filistin, İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Filistin'deki Bedevi Kadınlara Süt Ürünleri Üretim Ekipmanları ve Eğitim Desteği Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
14:21 Yavaş mı Altınok mu İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç Yavaş mı Altınok mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan Ankara anketinden çıkan sonuç
14:07 Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun TV programı teklifine yanıt verdi Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun TV programı teklifine yanıt verdi
14:06 Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı Gişeye kağıt asan nüfus memurları hakkında soruşturma başlatıldı
21:01 İsrailli aşırı sağcılar, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması talebiyle Gazze’ye yürüdü İsrailli aşırı sağcılar, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri kurulması talebiyle Gazze'ye yürüdü
15:59 Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu Filtrenin dozunu kaçıran Fatih Ürek alay konusu oldu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
15:36 Moskova’da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni’nin cenazesi görüntülendi Moskova'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni'nin cenazesi görüntülendi
14:34 İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
14:29 Van sürgününün perde arkası Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş Van sürgününün perde arkası! Oktar kadın avukatlarla görüşürken kamera açıları değiştirilmiş
14:21 Otomobil almak için en doğru zaman hangisi Otomobil almak için en doğru zaman hangisi?
14:16 Kate Middleton’ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı Kate Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yapıldı
14:06 “Çirkinler“ çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar "Çirkinler" çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı! Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar
13:37 İmamoğlu’ndan Ali Koç’u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi İmamoğlu'ndan Ali Koç'u gülümseten espri: 10 defa bekledik sarı lacivert kravat gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 17:00:03. #1.11#
SON DAKİKA: TİKA, Filistin'deki Bedevi Kadınlara Süt Ürünleri Üretim Ekipmanları ve Eğitim Desteği Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement