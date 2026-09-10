TİKA, Gürcistan İmereti'deki gazi çiftçilere 20 el traktörü teslim etti - Son Dakika
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TİKA, Gürcistan İmereti'deki gazi çiftçilere 20 el traktörü teslim etti

TİKA, Gürcistan İmereti\'deki gazi çiftçilere 20 el traktörü teslim etti
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TİKA ile Gürcistan Başbakanlığı Gazi İşleri Müdürlüğü işbirliğinde, İmereti'deki gazi çiftçilere Kutaisi'de düzenlenen törenle 20 el traktörü teslim edildi. Törene katılan yetkililer, desteğin gazilerin tarıma ve günlük yaşama katılımını güçlendirdiğini vurguladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığının desteğiyle, Gürcistan'ın İmereti bölgesindeki gazi çiftçilere, 20 el traktörünün teslim edildiği bildirildi.

TİKA Tiflis ofisinden alınan bilgiye göre, Gürcistan Başbakanlığı Gazi İşleri Müdürlüğü ile TİKA arasındaki işbirliği kapsamında, İmereti'deki gazi çiftçilerin tarımsal faaliyetine destek sağlandı.

İmereti'ye bağlı Kutaisi kentinde düzenlenen törenle, gazi çiftçilere 20 el traktörü teslim edildi.

Gazi İşleri Müdürlüğü ile Gürcistan'ın İmereti Bölgesi Valiliği'nin ev sahipliği yaptığı törene, Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Davit Songulaşvili, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, TİKA Tiflis Koordinatörü Salih Özer, belediye başkanları, ilgili kurumların yetkilileri ve gazi çiftçiler katıldı.

Bakan Songulaşvili, törende yaptığı konuşmada, devletin gazilerin topluma yeniden kazandırılmasına ve tarım sektörüne aktif şekilde katılmalarının desteklenmesine önem verdiğini söyledi.

Songulaşvili, gazilerin tarımsal faaliyetlerinin hem tarım sektörünün gelişimine, hem de ülkenin günlük yaşamına aktif katılımlarına katkı sağladığını ifade etti.

Büyükelçi Arı da Türkiye ile Gürcistan arasındaki güçlü ortaklığa dikkati çekerek, iki ülke arasında farklı alanlarda çok sayıda ortak proje yürütüldüğünü belirtti.

Arı, tarım, ekonomi ve diğer alanlarda mevcut işbirliklerinin geliştirilerek daha fazla projeye imza atılmasını temenni etti.

Gazi İşleri Müdürü Tümgeneral Koba Kobaladze de gazilerin sosyal ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesinin devletin sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, tarımsal ekipman desteğinin tek seferlik bir uygulama olmadığını söyledi.

TİKA Tiflis Koordinatörü Özer de Gürcistan Başbakanlığı Gazi İşleri Müdürlüğü ile TİKA arasındaki işbirliğinin 2017 yılında başladığını ve bugüne kadar gazilere yönelik farklı alanlarda önemli projelerin hayata geçirildiğini anlattı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Gürcistan İmereti'deki gazi çiftçilere 20 el traktörü teslim etti - Son Dakika

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