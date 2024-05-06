TİKA, Kamerun\'da neem yağı üreten kooperatife ekipman desteği sağladı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kamerun'un Maroua şehrinde neem yağı üreten Sahel Kooperatifine makine ve ekipman desteği sağlandı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, TİKA Yaounde Temsilcisi, yerel yetkililer, Maroua Eğitim Programları Sorumlusu Haoua Diddi ve kooperatif üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle ekipmanlar, kooperatif yetkililerine teslim edildi.

Proje kapsamında yüksek kapasiteli yağ üretim ve hububat kurutma makineleri ile gerekli üretim ekipmanları hibe edildi.

TİKA, artan üretim kapasitesiyle imalat ve dağıtımda görevli 150 kadın üyesi bulunan kooperatife katılımların yüzde 10 çoğalarak kadınlara yeni istihdam olanakları yaratılmasını ve neem tohumu ürünlerinin (yağ, sabun vb.) satışından elde edilecek gelirle çöl iklimine sahip bölgede, özellikle okullarda gölgelikler oluşturmak için yeni fidanların dikilebilmesi amacıyla finansman sağlanmasını hedefliyor.