TİKA, Kamerun'da neem yağı üreten kooperatife ekipman desteği sağladı - Son Dakika
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TİKA, Kamerun'da neem yağı üreten kooperatife ekipman desteği sağladı

TİKA, Kamerun\'da neem yağı üreten kooperatife ekipman desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un Maroua şehrinde neem yağı üreten Sahel Kooperatifine makine ve ekipman desteği sağladı. Proje kapsamında yüksek kapasiteli yağ üretim ve hububat kurutma makineleri ile gerekli üretim ekipmanları hibe edildi. TİKA, bu desteğiyle kooperatifin üretim kapasitesini artırarak kadınlara yeni istihdam olanakları yaratmayı ve bölgede çöl iklimine sahip alanlarda gölgelikler oluşturmak için fidan dikimini finanse etmeyi hedefliyor.

06.05.2024 14:41
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Kamerun'un Maroua şehrinde neem yağı üreten Sahel Kooperatifine makine ve ekipman desteği sağlandı.

Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Işıkçı, TİKA Yaounde Temsilcisi, yerel yetkililer, Maroua Eğitim Programları Sorumlusu Haoua Diddi ve kooperatif üyeleri ile çok sayıda davetlinin katıldığı törenle ekipmanlar, kooperatif yetkililerine teslim edildi.

Proje kapsamında yüksek kapasiteli yağ üretim ve hububat kurutma makineleri ile gerekli üretim ekipmanları hibe edildi.

TİKA, artan üretim kapasitesiyle imalat ve dağıtımda görevli 150 kadın üyesi bulunan kooperatife katılımların yüzde 10 çoğalarak kadınlara yeni istihdam olanakları yaratılmasını ve neem tohumu ürünlerinin (yağ, sabun vb.) satışından elde edilecek gelirle çöl iklimine sahip bölgede, özellikle okullarda gölgelikler oluşturmak için yeni fidanların dikilebilmesi amacıyla finansman sağlanmasını hedefliyor.

Kaynak: AA

Kamerun, Çöl, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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