TİKA Moldova'da Eğitime Destek

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova'nın eğitim ve spor alanlarına katkı sağlayan projeleri hayat geçirmeye devam ediyor.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve Beltsi Belediyesi işbirliğiyle, şehirdeki Boris Petuhov Spor Okulunun spor salonu yenilendi, havalandırma sistemi kuruldu ve okulun çatısının tadilatı yapıldı.

Belts Belediyesi ise okulun dış kısmını yeniledi ve spor ekipmanlarını temin etti.

Moldova'daki okullara inovasyon sınıfları projesi

TİKA, 2022 yılından bu yana Moldova'daki okullarda çağdaş ekipmanlarla donatılan "Technoclass" konseptinde inovasyon sınıfları kurmaya devam ediyor.

Moldova Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan "Model Okul" projesi kapsamında, TİKA'nın desteğiyle ülkedeki 5 okulda laboratuvar oluşturuldu.

Başkent Kişinev'de Mircea Eliade Teorik Lisesi, Floreşti kentindeki İon Creanga Teorik Lisesi, Drokia şehrinde bulunan Mihai Eminescu Teorik Lisesi, Moldova'ya bağlı Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nin Çadır-Lunga şehrindeki Mihail Çakir Teorik Lisesi ve Kongaz köyünde bulunan Süleyman Demirel Türk Moldovan Lisesi'nde fizik, kimya ve biyoloji alanlarında modern ekipmanlarla donatılan inovasyon sınıfları açıldı.

Projeyle, ülkede eğitim gören gençlerin kendilerini geliştirmeleri için gerekli ortamların yaratılması suretiyle Moldova eğitim sistemine katkı sağlanması amaçlandı.

"Moldovalı gençler, projeler sayesinde daha da gelişecek"

Projelerin tamamlanmasına ilişkin yapılan etkinliklerde konuşan TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Muhammed Ünal, destekledikleri projeler sayesinde, Moldovalı gençlerin eğitim ve spor alanlarında daha da gelişeceklerini umduğunu belirtti.

Boris Petuhov Spor Okulu Müdürü Midrigan da bu proje sayesinde antrenörlerle sporcuların iyi koşullarda spor yapabileceklerini, bunun da alanlarında başarı elde etmeleri için temel oluşturacağını ifade etti.

Drokia şehrinde bulunan Mihai Eminescu Teorik Lisesi Müdürü de inovasyon sınıfının oluşturulmasına yönelik projenin hayata geçirilmesinden dolayı Türk halkı ve TİKA'ya teşekkür ederek minnettar olduklarını dile getirdi.