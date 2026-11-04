TİKA'nın Gazimağusa'daki meslek lisesi projesi tamamlandı, Başçeri okulu ziyaret etti - Son Dakika
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TİKA'nın Gazimağusa'daki meslek lisesi projesi tamamlandı, Başçeri okulu ziyaret etti

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TİKA, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamlanan projeyle mobilya ve metal teknolojileri bölümlerinin teknik altyapısını güçlendirdi. Büyükelçi Başçeri, okulda proje hakkında bilgi aldı ve öğrencilere KKTC'nin kalkınmasına katkı sunacaklarını söyledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi Teknik Altyapı Modernizasyonu Projesi tamamlandı.

Proje kapsamında Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi'nin mobilya ve metal teknolojileri bölümlerinin teknik altyapısı, CNC teknolojileri, bilgisayar destekli tasarım ve üretim sistemleri ile modern kaynak ekipmanlarıyla güçlendirildi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi'ni ziyaret ederek, TİKA tarafından tamamlanan "Teknik Altyapı Modernizasyonu Projesi" ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Büyükelçi Başçeri'ye, Türkiye'nin Lefkoşa Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, Gazimağusa Başkonsolosu Işıl Gürler ve TİKA Lefkoşa Program Koordinatörü Nesrin Özsaraç eşlik etti.

Öğrencilerin tecrübe kazanarak iş hayatında güçlü olacağını kaydeden Başçeri, "Bu liseden mezun olduktan sonra KKTC'nin üretim temelli ekonomik kalkınmasına katkı sunan bireyler olacaksınız. Sizlere şimdiden başarılar diliyorum." dedi.

Başçeri, endüstri meslek liselerinin kapasitelerinin, gelişen teknolojiyle birlikte sanayinin ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmede önemli olduğunu belirterek, öğrencilere başarılar diledi. ??????

Kaynak: AA
Meslek LisesiFazıl KüçükKıbrısEğitimGüncelSon Dakika

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