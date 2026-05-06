TİKA, Sudan Üniversitelerine Destekte Bulundu

06.05.2026 20:52
TİKA, Sudan'daki üç üniversiteye laboratuvar ve güneş enerjisi istasyonu desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Sudan'daki 3 üniversiteye laboratuvar ve güneş enerjisi istasyonu desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Bahri Üniversitesi'nin eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla üniversite bünyesinde bir biyoloji laboratuvarı kuruldu. 2011'de kurulan ve bugün 20 fakülte, 1376 öğretim üyesi ile yaklaşık 38 bin öğrenciye eğitim veren Hartum Bahri Üniversitesi, Sudan'daki iç savaş nedeniyle ciddi zarar gördü. Bu kapsamda kurulan biyoloji laboratuvarıyla üniversitenin eğitim altyapısının yeniden güçlendirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Projenin açılış töreni, Bahri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hatim Rahmetallah, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alamun Harun ve Prof. Dr. Al Gazafi Muhammed, TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşan Rektör Rahmetallah, iç savaş nedeniyle tamamen kullanılamaz hale gelen üniversite laboratuvarlarının TİKA'nın desteğiyle yeniden eğitime kazandırıldığını belirterek, "Bu değerli başlangıçtan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversitemizin en kısa sürede eski günlerine kavuşacağına inanıyoruz. TİKA'ya sağladığı destek için teşekkür ederim." dedi.

Cezire Kur'an-ı Kerim ve Temel İlimler Üniversitesi'ne TİKA'dan laboratuvar kurulumu

TİKA, Sudan'ın Cezire eyaletinde bulunan Cezire Kur'an-ı Kerim ve Temel İlimler Üniversitesi'nin Hemşirelik Bölümünde eğitim için ihtiyaç duyulan laboratuvarın kurulumunu yaptı.

Laboratuvarın açılış törenine Cezire Kur'an-ı Kerim ve Temel İlimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Abdullah, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Berar Said, TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz ve öğrenciler katıldı.

Rektör Abdullah, törende yaptığı konuşmada, "TİKA, üniversitemizin çok önemli bir ihtiyacını talebimizden sonra çok kısa sürede tamamladı. Kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu Türkiye her zaman Sudan'ın yanında oldu, olmaya devam ediyor. Biz Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyoruz. Her zaman şükran ve minnet duyuyoruz." dedi.

Hartum Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'ne güneş enerjisi istasyonu

TİKA, Hartum'daki Kur'an-ı Kerim Üniversitesi'nin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi elektrik üretim istasyonu kurdu.

Üniversitenin iki farklı kampüsüne kurulan güneş enerjisi elektrik üretim istasyonları, elektrik erişimi olmayan kampüslere enerji sağladı ve üniversitenin faaliyetlerini sürdürmesine katkı verdi.

Açılış törenine Sudan Hartum Kur'an-ı Kerim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salah Aldin Muhamed, Üniversite İşleri Müdürü Dr. Eyüp Abdullah ve TİKA Sudan Koordinatörü Galip Yılmaz katıldı.

Rektör Yardımcısı Muhamed, törende yaptığı konuşmada, 2023'te başlayan ve devam eden iç savaş nedeniyle üniversitenin büyük zarar gördüğünü, buna rağmen 13 fakülte ve yaklaşık 55 bin öğrenci ile eğitim hayatını sürdürdüklerini söyledi. Muhamed, TİKA'nın çalışmasının bu şartlarda önemli bir katkı sağladığını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

