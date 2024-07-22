TİKA, Tunus'taki Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinin Hasta Bakım Servisini Yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİKA, Tunus'taki Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinin Hasta Bakım Servisini Yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'taki Vesile Burgiba Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinin hasta bakım servisini yenileyerek hizmete sundu. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürü Tarık Bin Nasır, Tunus TİKA Koordinatörü Ali Fuat Cebeci, Tunuslu yetkililer ve hastane görevlilerinin katıldığı açılış töreninde, hastanenin daha sağlıklı ve iyi bir şekilde hizmet vereceği belirtildi. TİKA'nın Tunus'taki faaliyetleri arasında sağlık alanında birçok projenin hayata geçirildiği ve bu projelerin devamı için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

22.07.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'taki Vesile Burgiba Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinin hasta bakım servisini yenileyerek hizmete sundu.

Başkent Tunus'taki ülkenin ilk tam teşekküllü doğum hastanesi olan Vesile Burgiba Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürü Tarık Bin Nasır, Tunus TİKA Koordinatörü Ali Fuat Cebeci, Tunuslu yetkililer ve hastane görevlileri katıldı.

Büyükelçi Demircan, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kadın ve çocuklara hizmet veren bir hastaneye katkı sunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Tunus Halk Sağlığı Müdürü Bin Nasır da iki ülke arasında sağlık alanında ilişkileri geliştirecek bir projenin içinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını, bu tür projelerin sağlık alanında farklı işbirliklerinin önünü açacağını dile getirdi.

TİKA'nın hasta bakım servisinin yenilenmesinde modern tıbbi ekipmanlar kullandığını belirten Bin Nasır, yenilenen bölümlerin açılmasıyla beraber hastanenin daha sağlıklı ve iyi bir şekilde hizmet vereceğini söyledi.

Vesile Burgiba Kadın ve Doğum Hastanesinde yılda 8 bin doğum gerçekleştiriliyor

Vesile Burgiba Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinin ülkedeki ilk ve en büyük doğum hastanesi olduğuna dikkati çeken Tunus TİKA Koordinatörü Cebeci ise hastanede bir yılda 20 bin civarında muayene yaklaşık 8 bin de doğumun gerçekleştirildiğini aktardı.

TİKA'nın 2012 yılından bu yana Tunus'ta çeşitli projeleri hayata geçirdiğini söyleyen Cebeci, şunları kaydetti:

"Hastane bünyesinde bulunan servis odalarının ultrason cihazı dahil önemli bir kısmı yenilendi. Hastanenin hasta bakım kapasitesini artıran bu proje aynı zamanda yatış yapan hastaların konforlu ve sağlıklı bir hizmet almalarını sağlayacak.

Tunus'ta sağlık alanında birçok proje gerçekleştirdik, bu projelerin devamı için çalışmalarımızı devam ettirme gayreti içerisindeyiz."

Tunus'taki faaliyetlerine 2012'de başlayan TİKA, idari ve sivil altyapıların geliştirilmesi başta olmak üzere eğitim, sağlık, kültür ve tarım gibi farklı sektörde şu ana kadar 250'ye yakın kalkınma ve teknik işbirliği projesini hayata geçirdi.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Ahmet Misbah Demircan, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Nasır, Tunus, Dış Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Tunus'taki Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinin Hasta Bakım Servisini Yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Dilan Polat’ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
10:58 Kamala Harris kimdir Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak Kamala Harris kimdir? Seçimi kazanırsa ABD tarihinde bir ilke imza atacak
10:36 Ülkede turist istemiyorlar 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi
10:22 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
10:42 Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu Sokak ortasında kadına şiddet: Çocuklar annelerine siper oldu
10:33 Fenerbahçe’ye piyango vurdu Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır Fenerbahçe'ye piyango vurdu! Napoli, Cengiz Ünder için 15 milyon euro ödemeye hazır
10:23 ABD’de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı ABD'de bir kadın, karı ve kocaya ateş ettikten sonra çiftin bebeğini bacağından vurarak yaraladı
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
10:02 İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe’nin sahnesine 100 adet gül yolladı İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra barıştığı Yıldız Tilbe'nin sahnesine 100 adet gül yolladı
09:46 Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı
09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 11:55:17. #1.12#
SON DAKİKA: TİKA, Tunus'taki Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinin Hasta Bakım Servisini Yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement