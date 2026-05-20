TİKA Ukrayna\'da Projelerine Devam Ediyor

20.05.2026 22:59
TİKA, Ukrayna'da sağlık, eğitim ve kültürel alanlarda 600'den fazla proje ile destek sunuyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Kiev Koordinatörlüğü, Ukrayna'daki faaliyetlerine devam ediyor.

Ukrayna'daki faaliyetlerine 1995'te başlayan TİKA sağlık, acil insani yardım, eğitim, sosyal altyapıların geliştirilmesi başta olmak üzere Ukrayna için öncelik arz eden alanlarda 600'e yakın projeyi hayata geçirdi.

2022 yılında başlayan savaş sonrası 40'dan fazla projeyle zor şartlarda faaliyetlerine devam eden sayılı uluslararası kuruluşlardan biri olan TİKA, bu süreçte Ukrayna'da yaşayan Kırım Tatarı, Gagavuz ve Ahıska Türkü soydaşların ihtiyaçlarını da yakından takip ediyor.

AA muhabirinin de aralarında bulunduğu Türk basın mensupları, savaş koşullarında travma yaşamış, öksüz, yetim, düşük gelirli ailelerin çocukları başta olmak üzere yılda 15 binden fazla çocuğun rehabilitasyonuna destek veren ARTEK Uluslararası Çocuk Merkezi'ni ziyaret etti.

TİKA, ARTEK merkezine bünyesinde kurulan Türk Stüdyosu'nun etkinliğini artırmak üzere geleneksel Türk nakışı, motifleri ve el sanatlarının öğrenilmesi; çömlekçilik, halıcılık ve diğer kültürel öğelerin tanıtımı ile kültürel ve eğitsel etkinliklerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli teknik ekipman ve malzemeleri temin ediyor.

TİKA, 2024'te çoğunluğu kırsal kesimden olan ve gelişmiş sağlık imkanından uzakta yaşayan birçok çocukta sindirim, beslenme, sinir, dolaşım, ağız ve hormon sağlığı bakımından birçok hastalık tespit edilmesi üzerine, kamp döneminde etkili ve kapsamlı bir tıbbi teşhis sağlamak amacıyla merkezin sağlık birimine temin ettiği ekipmanlarla diş, göz, kulak-burun-boğaz muayene odaları ile bir laboratuvarın kurulumu sağladı.

Burada basın mensuplarına değerlendirme yapan TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Yahya Kemal Tunca, ARTEK'te çocuklara yönelik psikolojik rehabilitasyon sürecinde kültürel etkinliklerin kalitesinin artırılması için stüdyolara ekipman desteklerinde bulunduklarını söyledi.

