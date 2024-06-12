TİKA ve KOICA Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Güney Kore Uluslararası İşbirliği Ajansı (KOICA) arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılmasını içeren mutabakat zaptı imzalandı.

TİKA genel merkezindeki imza törenine TİKA Başkanı Serkan Kayalar, KOICA Başkanı Chang Won-sam, Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo ve beraberlerindeki heyetler katıldı.

Kayalar, imza törenindeki konuşmasında, kalkınma ajansları arasındaki işbirliğini, iki ülkenin bağlarını güçlendirme açısından değerli bulduklarını, TİKA ile aynı yıllarda kurulan ve üçüncü ülkelere yönelik ortak çalışmalar yürütülen KOICA ile imzalanan bu anlaşma çerçevesinde uluslararası alanda daha etkin ve verimli çalışmaların yapılarak iki kurumun sağlık, iklim değişikliği, temiz enerji, eğitim, dijitalleşme, gıda güvenliği ve tarım gibi sektörler başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak projeler gerçekleştireceklerini aktardı.

Kayalar, anlaşmanın iki kurum arasında mevcut işbirliğini ve dostluğu daha ileriye taşıyacağına inandığını belirtti.

KOICA Başkanı Chang ise iki kurum arasında işbirliği mutabakatının yenilenmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "iki kardeş" olarak kalkınma işbirliği faaliyetlerinde beraber çalışacaklarını söyledi.

İmzalanan mutabakat zaptı, kurumların kendi alanlarındaki bilgi birikimlerini, uzmanlıklarını ve iletişim ağlarını birleştirmeyi amaçlıyor.

Mutabakat zaptı ile TİKA ve KOICA'nın uluslararası alanda Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, Güney-Güney İşbirliği ve Üçlü İşbirliği çerçevesinde iki ülke arasında yeni olanakların geliştirilmesi hedefleniyor.

TİKA ile KOICA arasında 2011'de Filistin, Kamboçya, Myanmar ve Pakistan gibi ülkelere ortak yardım faaliyetleri düzenlenmesine yönelik işbirliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.