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LOS ANGELES, 18 Ocak (Xinhua) -- Popüler video paylaşım uygulaması TikTok ABD'de erişime kapatıldı.

TikTok'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar cumartesi akşamı, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor" şeklinde bir mesajla karşılaştı.

Mesajda, "ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Ne yazık ki bu, TikTok'u şu anda kullanamayacağınız anlamına geliyor. Şanslıyız ki ABD Başkanı Trump göreve gelir gelmez TikTok'u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti. Lütfen kulağınız bizde olsun" ifadesi yer aldı.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump Cumartesi günü yaptığı açıklamada, göreve resmen başlayacağı Pazartesi günü TikTok'a "büyük olasılıkla" 90 günlük ek süre tanıyacağını söylemişti.