TikTok, Mahalli İdareler Seçimleri'nde yanıltıcı içeriklere karşı önlem alacak

TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi Emir Gelen, 31 Mart'ta yapılacak "Mahalli İdareler Genel Seçimleri"nde sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından açıklanmadan platformda erken zafer iddiasında bulunan içeriklerin görünürlüğünü azaltmak için "Teyit.org" ile işbirliği yapacaklarını bildirdi.
Gelen, AA muhabirine, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri"ne yönelik yürüttükleri hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.
Yanıltıcı içerikleri, mezenformasyonu (zararlı yanlış bilgi), dezenformasyonu ve manipüle edilen içerikleri engellemeye çalıştıklarını ifade eden Gelen, "31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde, seçmenleri yıldırmayı veya oy vermelerini engellemeyi amaçlayan içerikleri kaldırıyoruz ve şiddeti teşvik eden içeriklere veya hesaplara tolerans göstermiyoruz." dedi.
Kullanıcıların yanıltıcı içerikleri doğrudan uygulama üzerinden bildirmelerini kolaylaştırdıklarına işaret eden Gelen, bu çerçevede yanlış bilgilendirmeyle ilgili politikalarına uygun olarak raporları inceleyen özel bir ekip bulunduğunu söyledi.
Gelen, ilgili politikalar ve dezenformasyon risk yönetimi hakkında TikTok'u bilgilendirmeleri için 10 yerel paydaşla yakın şekilde çalışmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Bu hassas dönemde, içeriğin doğruluğunu değerlendirmek için doğruluk kontrol ortağımızla işbirliğimizi sürdüreceğiz. Böylece yanlış veya manipüle edilmiş videoları hızlıca kaldırma esnekliğine sahip olacağız. İçerik, teyit edilemediğinde, sizin için akışında tavsiye edilmeye uygun olmayabilir ve kullanıcıları uyarmak için bir uyarı eklenebilir. Seçim günü, sonuçlar ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edilmeden erken zafer iddiasında bulunan içeriklerin görünürlüğünü azaltmak için Teyit.org ile işbirliği yapacağız."
"Topluluğumuzun teyit edilmiş bilgiye ulaşmasını sağlayacağız"
Teyit edilmiş bilgilere erişim sağlamanın, seçimlere ilişkin dezenformasyon ve mezenformasyonla mücadele stratejisinin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Gelen, özellikle seçimlerle ilgili bilgilere ulaşmak isteyen kullanıcılar için Türkiye Seçim Takip Merkezi'ni geçen yıl genel seçimlerde faaliyete geçirdiklerini anımsattı.
Kullanıcıları, nasıl ve nerede oy kullanacaklarına ilişkin ayrıntılar dahil, seçimlere ilişkin gerçek bilgilere yönlendirdiklerini dile getiren Gelen, şöyle devam etti:
"Moderasyon ekiplerimize Türkiye'de, Türkçe haricinde konuşulan dillerde de destek sağladık. Bu destek, farklı dillerdeki içeriklerin denetlenmesine daha fazla yardımcı olacak. Seçim Takip Merkezi'nin görünür ve erişilebilir olmasını sağlamak için Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili olduğu belirlenen içeriklerin yanı sıra Türkiye'deki politikacılara ve siyasi partilere ait hesaplardan gelen içeriklere de etiketler ekledik. Bu etiketler, kullanıcıları Seçim Takip Merkezi sayfasına yönlendirilerek seçimler hakkında bilgi almalarını sağladı."
Gelen, kullanıcıları, oylama hakkında doğrulanamayan iddialar içeren içeriklerle ilgili seçim rehberine yönlendiren bir uyarı da eklediklerini belirterek, "Merkezimiz milyonlarca TikTok kullanıcısı tarafından görüntülendi ve takip edildi. Yüz binlerce kişi de merkezimiz üzerinden Yüksek Seçim Kurulunun seçim sitesine geçiş yaptı. Önümüzdeki yerel seçimlerde de bu çalışmayı tekrar faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Topluluğumuzun teyit edilmiş bilgiye ulaşmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
"TikTok'ta siyasi içerikli ücretli reklamlara izin vermiyoruz"
TikTok'taki birincil odak noktalarının, topluluk için eğlenceli ve samimi deneyim yaratmak olduğunu vurgulayan Gelen, şunları kaydetti:
"TikTok'ta siyasi içerikli ücretli reklamlara izin vermiyoruz. Herhangi bir ücretli reklamın platformumuzun standartlarına uyması gerekir. Ücretli siyasi reklamlar TikTok platform deneyimine uymuyor. Bu nedenle seçimle ilgili reklamlar ve propaganda reklamları dahil olmak üzere şehir, bölge veya yerel düzeyde bir adayı, mevcut lideri, siyasi partiyi veya grubu tanıtan veya bunlara karşı çıkan ücretli reklamlara izin vermeyeceğiz."
Gelen, politikacılar, bakanlar, siyasi partiler gibi kullanıcıların sahte hesaplarını tespit etmek için güçlü mekanizmalarının bulunduğuna da dikkati çekerek, tespit edildiğinde bu hesapları kaldırdıklarını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › TikTok, Mahalli İdareler Seçimleri'nde yanıltıcı içeriklere karşı önlem alacak - Son Dakika
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