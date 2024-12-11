TikTok'tan Kanada'ya İtiraz

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TikTok, Kanada'nın "güvenlik riskleri" gerekçesiyle platformun ülkedeki ticari faaliyetlerini yasaklaması kararına itiraz etti.

Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok'tan yapılan yazılı açıklamada, Kanada hükümetinin yasak hamlesine karşı Vancouver Federal Mahkemesine itiraz dilekçesi sunulduğu bildirildi.

Kanada'da yaklaşık 14 milyon TikTok kullanıcısının bulunduğu belirtilen açıklamada, karar nedeniyle yüzlerce yerel çalışanın işlerini ve geçim kaynaklarını kaybedeceği ifade edildi.

Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, Kanada hükümetinin kararının "makul ve adil olmadığı" ifadesine yer verildi.

Dilekçede, Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne'nin kararı almalarına neden olan "güvenlik riskleri" hakkında TikTok ile yeterince iletişim kurmadığı iddia edildi.

Bakan Champagne, 7 Kasım'da "güvenlik risklerini" gerekçe göstererek, TikTok'un ticari faaliyetlerinin yasaklanmasının yanı sıra Toronto ve Vancouver'daki ofislerinin kapatılacağını bildirmişti.

Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, mayısta Çin hükümeti için bilgi kanalı olduğu gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'un kullanılmaması çağrısında bulunmuştu.