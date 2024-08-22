Tiktok Yayıncısı Sokak Ortasında Darbedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tiktok Yayıncısı Sokak Ortasında Darbedildi

Tiktok Yayıncısı Sokak Ortasında Darbedildi

Sultangazi'de Tiktok'ta yayın yapan genç kız, akrabaları tarafından sokak ortasında darbedildi. Olay anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

22.08.2024 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL, Sultangazi'de, Tiktok'ta yayın yapan genç kız, yayınlarından rahatsız olan akrabaları tarafından sokak ortasında darbedildi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Sultanagazi, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medya platformu TikTok'ta yayın yapan Sevda K., akrabaları tarafından yayın yapmaması yönünde uyarıldı. Yayınlarına devam eden Sevda K. ile sokakta karşılaşan akrabaları tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Sevda K.'yı saçından tutarak yere yatıran akrabaları bir süre darbetti. Saldırıya uğrayan kadın bir süre sonra akrabalarının elinden kaçarak olay yerinden ayrıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Sultangazi, 3-sayfa, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiktok Yayıncısı Sokak Ortasında Darbedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:42:32. #1.12#
SON DAKİKA: Tiktok Yayıncısı Sokak Ortasında Darbedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement