Tilki Ayakkabıyı Kapı Önünden Aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yiyecek arayan bir tilkinin evin önündeki ayakkabıyı ağzına alıp götürme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün akşam Karova Mahallesi'ne gelen tilkiyi fark eden ev sahibi Burak Sakin o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Kayıtta, bir süre bahçede dolaşan tilkinin daha sonra kapının önündeki ayakkabıyı alıp uzaklaşması yer alıyor.

Öte yandan hayvanın bugün de aynı bahçeye gelip bir süre burada dolaşması cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.