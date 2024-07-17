Tilki ile yılanın yaşam savaşı kamerada - Son Dakika
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Tilki ile yılanın yaşam savaşı kamerada

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Kilis'te tilkinin yılanı öldürüp yemeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. Tilki ile yılanın kavga anlarına şahit olan çiftçi, bu olayı kaydederek belgesel niteliğinde bir görüntü elde etti. Tilkinin yılanı öldürme ve yeme çabaları izleyenleri şaşırttı. Çiftçi ise bu olayın kendisi için oldukça ilginç olduğunu belirtti ve tilkinin yılanı önce yaraladığını, ardından da yediğini söyledi.

17.07.2024 12:37
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Tilki ile yılanın yaşam savaşı kamerada

Kilis'te belgeselleri aratmayan görüntüler: Tilkinin yılan avı kamerada

KİLİS - Kilis'te tilkinin yılanı öldürüp yemeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kilis merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan Suriye sınırındaki Saatli Köyü'nde gece saatlerinde bağda domuz bekleyen çifti, tilki ile yılının kavga anlarına şahit oldu. Çiftçi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken tilkinin yılanı öldürüp yemeye çalışma anları dikkat çekti. Görüntülerde, yılanın tilkiye hamle yapma anları ve kendisine saldıran yılanı başından yakalayan tilkinin verdiği zorlu mücadelede yer aldı. O anları kayda alan çiftçi Hacı Ökkeş Kaya ise ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti.

Tilkinin yılanı öldürüp yemeye çalışmasının kendisi için oldukça şaşırtıcı bir durum olduğunu ifade eden Kaya, tilkinin yılana ilk başta saldırarak yaraladığını daha sonra da yediğini söyledi.

Kaynak: İHA

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