Timsah Alcatraz: Florida'da Yeni Göçmen Tesisine Tepkiler

NEW Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Florida'nın doğal vahşi yaşam alanı Everglades'te, "Timsah Alcatraz" olarak adlandırılan düzensiz göçmenlerin tutulacağı yeni bir tutukevi açacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu.

Trump yönetiminin, Florida'nın vahşi doğasıyla bilinen Everglades bölgesinde düzensiz göçmenlerin tutulacağı tesis açacağını belirten Leavitt, "Tesis, Everglades'in kalbinde yer alıyor ve gayriresmi olarak 'Timsah Alcatraz' olarak anılacak." dedi.

Leavitt, suç geçmişi olan düzensiz göçmenlerin barındırılıp sınır dışı edileceği, 5 bin yatak kapasiteli tesisin tehlikeli yaban hayatıyla çevrili izole bir bölgede kurulacağını belirtti.

Tesisin yalnızca tek yönlü uçuşlarla ulaşılabilir olacağını söyleyen Leavitt, bunun "ABD tarihindeki en büyük toplu sınır dışı etme kampanyası" olacağını ifade etti.

ABD medyasında, yıllık maliyeti 450 milyon doları bulacak tutukevinin, kaçışın neredeyse imkansız olduğu eski Alcatraz hapishanesine benzetilmesi eleştirilere yol açtı.

Başkan Trump ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in açılışına katılacağı tesisin, Cumhuriyetçiler tarafından gayriresmi olarak "Timsah Alcatraz" şeklinde anılması, aşırı güç kullanımı ve cezalandırma yöntemleriyle insan hakları ihlalleri yaşanabileceği endişelerini beraberinde getirdi.

İnsan hakları örgütlerinin yanı sıra "Everglades Dostları" gibi çevre grupları da arazinin yüzde 96'sının, Florida panteri gibi savunmasız türlerin yaşadığı sulak alanlardan oluştuğunu belirterek projeye karşı yasal süreç başlattı. Grubun yöneticisi Eve Samples, ABD medyasına yaptığı açıklamada, "Bu plan sadece zalimce değil, aynı zamanda vergi mükelleflerine milyarlarca dolara mal olan Everglades ekosistemini de tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.