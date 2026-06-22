Aydın'ın Buharkent ilçesinde tiner içen 3 yaşındaki çocuk hastanede tedaviye alındı.
Alınan bilgiye göre, 3 yaşındaki A.D. su sandığı tineri içti.
Durumu fark eden aile çocuğu Buharkent Devlet Hastanesi'ne götürdü.
A.D. buradaki müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Tiner İçen 3 Yaşındaki Çocuk Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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