Tinubu'dan Afrika Ekonomik Entegrasyonu Çağrısı

13.05.2026 14:30
Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Afrika'nın kaynaklarını işleyerek küresel rekabete katılması gerektiğini vurguladı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, kıtanın kendi kaynaklarını işleyerek küresel rekabete dahil olması gerektiğini belirterek, Afrika ülkeleri arasında ekonomik entegrasyonun artırılması çağrısında bulundu.

Nijerya Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Bayo Onanuga tarafından yapılan açıklamaya göre, Tinubu ile hükümet, diplomasi ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Tinubu, burada yaptığı konuşmada, Afrika kıtasında yer alan ülkelerin kaynaklarını işleyerek küresel rekabete dahil olması gerektiğini belirterek, aralarındaki ekonomik entegrasyonu artırmaları çağrısında bulundu. Tinubu, kıtanın sanayileşmesini ve refahını önceleyen politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Afrika'nın kalkınmasında mavi ekonominin önemine dikkati çeken Tinubu, Nijerya'nın bu alandaki potansiyelinin uzun yıllar güvenlik sorunları ve belirsizlikler nedeniyle yeterince değerlendirilemediğini ifade etti.

Tinubu, Nijerya'nın "Deep Blue Project" kapsamında geliştirdiği denizcilik istihbarat altyapısını Gine Körfezi'ndeki ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Birlikte çalışabilir sistemler, uyumlu yasalar ve ortak uygulamalar artık bir hedef değil, günlük gerçeklik olmalı." dedi.

Deniz güvenliğinin yatırım çekmede kritik rol oynadığını vurgulayan Tinubu, güvenli deniz yolları, öngörülebilir düzenlemeler ve işleyen hukuk sisteminin özel sermayeyi harekete geçiren temel unsurlar olduğunu dile getirdi.

Tinubu, Nijerya'nın denizcilik alanında riskleri azaltan yönetişim adımları attığını vurgulayarak, iklim uyumlu liman modernizasyonu ve dijital dönüşüm çalışmalarında uluslararası ortakları işbirliğine davet etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
