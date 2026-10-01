Tinubu, Nijerya'da refah çağının başladığını, büyümenin yüzde 4'ü aştığını söyledi - Son Dakika
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Tinubu, Nijerya'da refah çağının başladığını, büyümenin yüzde 4'ü aştığını söyledi

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Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Bağımsızlık Günü konuşmasında ekonomik reformların temel sorunları gidermeye başladığını ve refah çağının başladığını söyledi. Ekonominin bu yıl yüzde 4'ün üzerinde büyüdüğünü belirten Tinubu, önceliğin hayat pahalılığını azaltmak olduğunu ifade etti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkede uygulanan ekonomik reformların temel ekonomik sorunları gidermeye başladığını belirterek, "Reform çağı görevini yaptı. Şimdi refah çağı başlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Tinubu, "1 Ekim Bağımsızlık Günü" dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Tinubu, Nijerya'nın bağımsızlığını kazanmasından bu yana savaş, askeri yönetim, ekonomik krizler, güvenlik sorunları ve siyasi çalkantılar yaşadığını ancak Nijerya halkının ülkenin daha iyi bir geleceğe sahip olacağına ilişkin inancını koruduğunu söyledi.

Ekonomik reformların zor ve sancılı olduğunu ifade eden Tinubu, ülkenin ekonomik göstergelerinde iyileşme görüldüğünü, ekonominin bu yıl yüzde 4'ün üzerinde büyüdüğünü, enflasyonun zirve seviyesinden gerilediğini ve döviz rezervlerinin yeniden oluşturulduğunu vurguladı.

Ülkede uygulanan ekonomik reformların temel ekonomik sorunları gidermeye başladığını dile getiren Tinubu, "Reform çağı görevini yaptı. Şimdi refah çağı başlıyor." ifadelerini kullandı.

Tinubu, hükümetin bundan sonraki önceliğinin hayat pahalılığını azaltmak ve "paylaşılan refahı" sağlamak olduğunu belirterek, tarım, sanayi, altyapı ve enerji yatırımlarının artırılacağını kaydetti.

Genç nüfusun ülkenin ekonomik gücüne dönüştürülmesi gerektiğine dikkati çeken Tinubu, istihdamın artırılması, işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve genç girişimcilerin desteklenmesi için çalışmaların sürdürüleceğinin altını çizdi.

Tinubu, yoksullukla mücadele kapsamında düşük gelirli hanelere yönelik desteklerin ve eğitim kredilerinin güçlendirileceğini belirterek, "Amacımız yoksulluğu daha etkin yönetmek değil, onu yenmek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tinubu, Nijerya'nın ekonomik rotasının düzeltildiğine işaret ederek, vatandaşlara "Geriye bakma zamanı değil. Birlikte ilerleyelim." mesajı verdi.

Nijerya, 1 Ekim 1960'ta İngiliz sömürgesinden çıkıp bağımsızlığını kazanmıştı.

Kaynak: AA
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