Tarım Arazilerinde Tiny House ve Kaçak Yapılara Yıkım ve Para Cezası

Pandemi döneminde popüler hale gelen Tiny House'lar ve tarım arazilerindeki kaçak yapılar için kritik süreç başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, tarım arazilerinin tarım dışı faaliyetlere tahsis edilmesine daha sıkı kurallar getirildi. Hobi bahçesi veya Tiny House adıyla bilinen konteyner ve bungalov tipi kaçak yapılar için harekete geçildi. Bundan böyle, tarım arazileri üzerine yapılan konut veya prefabrik yapıların inşası durumunda yıkım ve para cezası uygulanacak.

Yönetmeliğe göre, yıkım kararı verilen yapıların yıkımına bir ay içinde başlanması gerekiyor. Belediyeler veya il özel idareleri bu sürede yıkımı gerçekleştirmezse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek yıkımı yapacak ve masrafları ilgili belediyenin bütçesinden tahsil edecek. Ayrıca, tarım arazilerinin amacı dışında kullanıldığı tespit edilirse, bu durum tapuya şerh olarak işlenecek ve aykırılık giderilmeden şerh kaldırılamayacak.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, düzenleme sonrası tarla ilanlarında artış olduğunu ve indirimli fiyattan satışa sunulduğunu belirtti. İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi almış olanların bu kanun kapsamı dışında değerlendirileceğini ifade etti. Bağ evi için en az 5 dönüm arazi gerekecek ve 30 metrekareden büyük yapıya izin verilmeyecek, bir parselde sadece bir ev yapılabilecek. 2B arazileri ise bu kapsamın dışında tutulacak.

Yıkım kararı verilen yerlerde elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri iptal edilecek. Tarım arazilerinde yapı inşa etmek isteyenler için Kurul devreye girecek ve izin almak gerekecek. İnternet ilan portallarında bu tür evlerin satışa çıktığı görülüyor, ancak İmar Barışı kapsamında değilse ve tarım arazisi vasfındaysa satın almak riskli olabilir. Yapı kayıt belgesi alınmış yerlerde, belgenin satın alan kişi adına devredilmesi önem taşıyor.