Tarım Arazilerinde Tiny House ve Kaçak Yapılara Yıkım ve Para Cezası

08.04.2026 11:10
Pandemi döneminde popüler hale gelen Tiny House'lar ve tarım arazilerindeki kaçak yapılar için yeni kurallar getirildi. Tarım dışı faaliyetler için sıkı denetimler başlatılırken, izin alınmadan yapılan yapılar yıkılacak ve cezalar uygulanacak.

Pandemi döneminde popüler hale gelen Tiny House'lar ve tarım arazilerindeki kaçak yapılar için kritik süreç başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, tarım arazilerinin tarım dışı faaliyetlere tahsis edilmesine daha sıkı kurallar getirildi. Hobi bahçesi veya Tiny House adıyla bilinen konteyner ve bungalov tipi kaçak yapılar için harekete geçildi. Bundan böyle, tarım arazileri üzerine yapılan konut veya prefabrik yapıların inşası durumunda yıkım ve para cezası uygulanacak.

Yönetmeliğe göre, yıkım kararı verilen yapıların yıkımına bir ay içinde başlanması gerekiyor. Belediyeler veya il özel idareleri bu sürede yıkımı gerçekleştirmezse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek yıkımı yapacak ve masrafları ilgili belediyenin bütçesinden tahsil edecek. Ayrıca, tarım arazilerinin amacı dışında kullanıldığı tespit edilirse, bu durum tapuya şerh olarak işlenecek ve aykırılık giderilmeden şerh kaldırılamayacak.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, düzenleme sonrası tarla ilanlarında artış olduğunu ve indirimli fiyattan satışa sunulduğunu belirtti. İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi almış olanların bu kanun kapsamı dışında değerlendirileceğini ifade etti. Bağ evi için en az 5 dönüm arazi gerekecek ve 30 metrekareden büyük yapıya izin verilmeyecek, bir parselde sadece bir ev yapılabilecek. 2B arazileri ise bu kapsamın dışında tutulacak.

Yıkım kararı verilen yerlerde elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri iptal edilecek. Tarım arazilerinde yapı inşa etmek isteyenler için Kurul devreye girecek ve izin almak gerekecek. İnternet ilan portallarında bu tür evlerin satışa çıktığı görülüyor, ancak İmar Barışı kapsamında değilse ve tarım arazisi vasfındaysa satın almak riskli olabilir. Yapı kayıt belgesi alınmış yerlerde, belgenin satın alan kişi adına devredilmesi önem taşıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı
Ronaldo’nun gollerini sildiler Ronaldo'nun gollerini sildiler
1 dakikada dünya rekoru kırdı 1 dakikada dünya rekoru kırdı
Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici’den tepki Ünlü isimlere operasyon sonrası İrem Derici'den tepki
En sonunda bunu da gördük Sahaya kangallarla çıktılar En sonunda bunu da gördük! Sahaya kangallarla çıktılar
Messi’nin yakın korumasından antrenman şov Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
11:08
Öğretmene tayin isteten şiddet Ders sırasında sınıfı bastı
Öğretmene tayin isteten şiddet! Ders sırasında sınıfı bastı
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:36
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi İşte konuşulan rakam
Petroldeki düşüş sonrası akaryakıta büyük indirim beklentisi! İşte konuşulan rakam
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
