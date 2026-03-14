Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

14.03.2026 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başhekim Zor, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayarak özverilerine dikkat çekti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kürşad Ramazan Zor, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başhekim Zor, mesajında, gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Sağlık hizmetlerinin yalnızca bireylerin değil, toplumun huzur ve refahı için de hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Zor, şunları kaydetti:

"Bu alanda büyük bir sorumluluk üstlenen başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık personelimiz mesleklerine duydukları adanmışlık ve insan sevgisiyle toplumumuza umut olmaktadır. Onların emekleri ve gayretleri, sağlık sistemimizin en güçlü temelidir. Özellikle zorlu dönemlerde insanüstü bir gayretle görev yapan sağlık çalışanlarımız, mesleklerine duydukları bağlılık ve insan sevgisiyle büyük bir takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle sağlık hizmetlerinin her kademesinde emek veren sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, bu kutsal mesleğe gönül veren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Görevleri başında hayatını kaybeden sağlık kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

Tıp Bayramı, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 13:06:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.