Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Teşekkür
Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

14.03.2026 15:56
Darende Hastanesi'nde Tıp Bayramı kutlandı; sağlık çalışanlarına karanfil ve teşekkür takdim edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının tıp bayramı kutlandı.

Hulusi Efendi Vakfı Sosyal Hizmetler Birimi temsilcileri tarafından gerçekleştirilen ziyarette hastane yönetimi, doktorlar, hemşireler ve sağlık personeliyle bir araya gelindi.

Sağlık çalışanlarına günün anısına karanfil takdim edilerek, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Vakıf Sosyal Hizmetler Birimi Müdürü Emre Aydoğan, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinin ilçede önemli bir sağlık hizmeti sunduğu söyledi.

Aydoğan, "Hulusi Efendi Devlet Hastanesi, kadim ilçemizin şifa merkezi olma özelliğini sürdürmektedir. İnsan sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın toplumumuz için değeri büyüktür."

Hastane yönetimi ile sağlık personelleri de nazik ziyaretlerinden dolayı vakıf temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

