Tıp Bayramı\'nda Sağlık Çalışanlarına Vefa

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köksal, mesajında, sağlık çalışanlarının hayatın en zor anlarında umut olan, insan hayatını korumak ve yaşatmak için büyük özveriyle görev yapan fedakar kişiler olduğunu belirtti.

Sağlık emekçilerinin "gece gündüz" demeden çalıştığını ifade eden Köksal, çoğu zaman kendi hayatlarını ve sevdiklerini ikinci plana koyarak görev yapan sağlık çalışanlarının toplumun en kıymetli değerleri arasında yer aldığını kaydetti.

Tıp Bayramı'nın temellerinin 14 Mart 1827'de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin kurulmasıyla atıldığını hatırlatan Köksal, "Vatanın zor günlerinde tıp öğrencilerinin ortaya koyduğu milli duruşla da tarhihimize anlamlı hatıra olarak kazınmıştır." ifadesini kullandı.

Köksal, 14 Mart'ın yalnızca meslek bayramı olmadığını belirterek, savaşlarda, salgınlarda ve afetlerde insan hayatını kurtarmak için büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarına duyulan vefanın güçlü bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarının emeğinin karşılık bulduğu, mesleki onurlarının korunduğu ve daha iyi çalışma şartlarına sahip oldukları sağlık sistemi için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Köksal, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki güçlü sağlık sistemi, ancak güçlü ve huzurlu sağlık çalışanlarıyla mümkündür. Bu vesileyle görevleri başında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, insan hayatına dokunan, şifa dağıtan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."