TİP, eski Bakan Kaya\'nın 4.1 milyar TL iade iddiasında SPK\'nın 2 kat şartını sordu

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatma Betül Sayan Kaya fon vurgununda elde ettiği parayı iade etti" yönündeki haberlere ilişkin, "Fon vurgununda kazandığı iddia edilen parayı iade etmesi, suçu kabul etmesi demek değil mi? SPK kararına göre etkin pişmanlıktan yararlanmak için paranın 2 katını iade etme zorunluluğu var. Fatma Kaya 4.1 milyar lira mi iade etti? Doğruysa bu parayı nereden buldu? Parayı iade edip suçu kabul ettiyse yargılanmayacak mı" denildi.

TİP'in resmi sosyal medya hesabından, eski Bakan Fatma Beül Sayan Kaya'nın fondan elde ettiği parayı iade ettiği yönündeki iddialara ilişkin "Yanıt bekliyoruz" notuyla paylaşılan görselde şu ifadelere yer verildi:

"Fon vurgununda kazandığı iddia edilen parayı iade etmesi, suçu kabul etmesi demek değil mi? SPK kararına göre etkin pişmanlıktan yararlanmak için paranın 2 katını iade etme zorunluluğu var. Fatma Kaya 4.1 milyar TL mi iade etti? Doğruysa bu parayı nereden buldu? Parayı iade edip suçu kabul ettiyse yargılanmayacak mı?"