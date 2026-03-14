Tıp Fakültesi'nde Müzik Terapisi

14.03.2026 12:39
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, müzikle stres atarak öğrencilere ilham veriyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, kurdukları müzik topluluğuyla günün stresini atıyor.

Tıp Fakültesi bünyesinde görev yapan 20 akademisyen, kurdukları Türk sanat müziği, halk müziği ve rock müzik topluluklarında çalışmalar yaparak çeşitli etkinliklerde sahne alıyor.

Öğretim üyelerine müzikle ilgilenen öğrencileri de eşlik ediyor.

Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Trakya Tıp Türk Sanat Müziği Topluluğu Şefi Prof. Dr. Levent Öztürk, AA muhabirine, hocasının tavsiyesiyle üniversite yıllarında müziğe başladığını söyledi.

Hocasının, "İyi bir hekimin hastaları daha iyi muayene edip doğru teşhis koyabilmesi için müzik ve resimden anlaması gerekiyor" tavsiyesine uyarak müziğe ilgisinin arttığını anlatan Öztürk, hekimlerin güzel sanatlarla ilgilenmesinin tercihten ziyade bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

Öztürk, şöyle konuştu:

"Bizler edebiyatla ilgileniriz ifade becerimizi geliştirmek için müzikle ilgileniriz, resimle ve güzel sanatlarla uğraşırız. Bu aktiviteler sırasında öğrencilerle bir araya gelmek, farklı bir usta-çırak ilişkisinin kurulmasına da aracılık ediyor. Bu öğrencilerimiz daha büyük motivasyonla derslerine çalışıyorlar."

"Sağlığımızı koruyabilmemiz için bu tip hobilere ihtiyacımız var"

Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Öztora da çocukluk yıllarında tanıştığı müzikle meslek hayatı boyunca ilgilenmeye devam ettiğini belirtti.

Birinci sınıftan itibaren öğrencilerine müzikle ilgilenmelerini tavsiye ettiğini anlatan Öztora, "Doktorluk, yıpratıcı ve hayata bakış açınızı değiştiren bir meslek. Biyopsikososyal olarak sağlığımızı koruyabilmemiz için doktorlar olarak bu tip hobilere ihtiyacımız var. Önemli olan sonuç değil süreç. Müzikle, resimle, dansla ilgilenmek, kitap okumak bizi zenginleştiren ve geliştiren bir dünya görüşü kazandırıyor." dedi.

Öztora, öğrencileriyle müzik grubunda birlikte çalmanın önemli bir yol arkadaşlığı olduğunu sözlerine ekledi.

Birinci sınıf öğrencisi Ege Başak da hocalarıyla sahneyi paylaşmanın çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Topluluk sayesinde üst sınıflardaki öğrencilerle tanışma fırsatı bulduğunu belirten Başak, müzik sayesinde okula daha hızlı adapte olduğunu ve birçok müzisyenle tanıştığını ifade etti.

Konservatuvar mezunu birinci sınıf öğrencisi Ecenaz Şanlı da sahnede hocalarıyla birlikte olmanın son derece keyifli olduğunu anlatarak, tıp öğrencilerine sosyal aktivitelere katılmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA

