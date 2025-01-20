TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Siyasi Gözaltılara Tepki Gösterdi - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Siyasi Gözaltılara Tepki Gösterdi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Siyasi Gözaltılara Tepki Gösterdi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gözaltı ve soruşturmalara tepki göstererek, iktidarın muhalefeti dizayn etme çabalarını eleştirdi ve erken seçim çağrısında bulundu.

20.01.2025 22:45  Güncelleme: 22:46
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(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın ifadeye çağrılması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılması ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sabah saatlerinde CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın gözaltına alındı. Bunu eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldı. Son olarak akşam saatlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı. Her üç talimatın da aynı makamca verilmesi tesadüf değil.

Yargının, Erdoğan'ın muhalefeti dizayn etme operasyonunun kılıfı haline gelmesi kabul edilemez. İktidarın, siyaset yoluyla ikna edemediklerini yargı sopasıyla hizaya çekme girişimleri gayrimeşrudur. Hukuksuz, keyfi ve siyasi talimatlarla siyaseti dizayn etmeye derhal son verilmelidir. Yoksulluğun, işsizliğin ve her türlü adaletsizliğin sorumlusu siyasi iktidardır. Bu iktidardan derhal kurtulmak için erken seçimi yüksek sesle dillendirmek kaçınılmaz bir zorunluluktur.

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı'na Hakaret suçunu düzenleyen maddeye dayanarak kendisine karşı söz söylenmesini bile engellemek istiyor. Siyasi mücadeleden bu kadar mı korkuyorsun Erdoğan! Kurduğun ucube rejimle tüm yasalar seni korusun, rakiplerini hapse at. Biraz cesaretin varsa bırak yargı oyuncağını da çık pazara, buyur halkın arasına. Kurduğun yağma düzenine karşı nasıl bir öfke birikiyor gör. Senin çizdiğin sınırlarda siyaset yapmayacağız. Bu ülke senden de senin adınla anılan bu kirli rejiminden de mutlaka kurtulacak."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Cem Aydın, Erkan Baş, Politika, Gençlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Siyasi Gözaltılara Tepki Gösterdi - Son Dakika

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