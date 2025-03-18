TİP Genel Başkanı Erkan Baş'tan İmamoğlu'nun Diplomaya Tepki

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Baş, "Tümüyle hukuksuz bir iktidarın, Ekrem İmamoğlu'nun diploması konusunda hukuka riayet etmesi beklenemezdi. Kazanamayacaksın Erdoğan" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Tümüyle hukuksuz bir iktidarın, Ekrem İmamoğlu'nun diploması konusunda hukuka riayet etmesi beklenemezdi. Onlar yandaş yargısına güveniyor, biz ise halkımıza güveniyoruz. Kazanamayacaksın Erdoğan."