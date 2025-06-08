TİP, KRT Emekçilerinin Direnişine Destek Verdi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kültür Radyo Televizyon (KRT) bünyesinde çalışan basın emekçilerinin hak gasplarına karşı başlattıkları iş bırakma eylemine destek verdi. Baş, "Takvime göre bayram günündeyiz ama bayram kutlamak için direniş alanlarındayız. Burada KRT emekçileri yalnızca ekmeği için değil, aynı zamanda hepimizin özgürlüğü ve haber alma hakkı için direniyor" dedi.

KRT bünyesinde çalışan basın emekçileri, 28 Mart'tan bu yana maaşları ve üç aylık yemek ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle 4 Haziran'da iş bıraktı. Nöbet eylemine başlayan emekçilerin direnişleri sürüyor. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, KRT emekçilerine destek ziyaretinde bulundu.

TİP'in sosyal medya hesabından ziyaretin paylaşıldığı videoda Baş, "Takvime göre bayram günündeyiz ama bayram kutlamak için direniş alanlarındayız. Burada KRT emekçileri yalnızca ekmeği için değil, aynı zamanda hepimizin özgürlüğü ve haber alma hakkı için direniyor. Biz de söz veriyoruz: Emekçiler bizden ne istiyorsa, nerede durmamızı istiyorsa orada olacağız. Mücadeleleri mücadelemizdir, hep birlikte başaracağız" dedi. denildi.