(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine tepki göstererek, "Saray adaleti yine yerini bulmuş! Dost düşman herkes bilsin: Saray iktidarı foncuların iktidarıdır. Bu karar bunun ilanıdır. Mutlaka hesaplaşacağız" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi şartıyla tahliye edilmesine tepki gösterdi. Baş, "Saray Adaleti yine yerini bulmuş! Dost düşman herkes bilsin: Saray iktidarı foncuların iktidarıdır. Bu karar bunun ilanıdır. Mutlaka hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.