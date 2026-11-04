TİP, Mekke Anlaşması\'nı Trump ve Netanyahu\'yu kurtarma anlaşması olarak nitelendirdi

(ANKARA) - TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mekke Anlaşması, hem dışarıda hem içeride kaybeden Donald Trump ve Netanyahu'yu kurtarma anlaşmasıdır. Erdoğan'ın dostları istedi diye Orta Doğu'da savaşa girmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) X hesabından "Mekke Anlaşması'na hayır" başlıklı yapılan paylaşımda, "Mekke Anlaşması, hem dışarıda hem içeride kaybeden Donald Trump ve Netanyahu'yu kurtarma anlaşmasıdır. Erdoğan'ın dostları istedi diye Orta Doğu'da savaşa girmeyeceğiz. Petrol canavarlarına tek bir gencimizi kurban etmeyeceğiz. Türkiye'yi kirli emellerinize karıştırmayın" ifadeleri yer aldı.