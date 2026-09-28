TİP, milyarlarca liralık kazanç iddialarına \'Yok öyle yağma\' videosuyla tepki verdi

TİP, milyarlarca liralık kazanç iddialarına 'Yok öyle yağma' videosuyla tepki verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye İşçi Partisi (TİP), fon skandalına ilişkin paylaşımında milyarlarca liralık kazanç iddialarının bir istifayla geçiştirilemeyeceğini savundu. Cem Karaca'nın 'Yiyin efendiler yiyin' şarkısı eşliğindeki videoda 'Yok öyle yağma!' ifadelerine yer verildi.
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından fon skandalına ilişkin yapılan paylaşımda, milyarlarca liralık kazanç iddialarının bir istifayla geçiştirilemeyeceği ifade edildi.
TİP'in paylaşımında, Cem Karaca'nın "Yiyin efendiler yiyin" şarkısının eşliğinde hazırlanan video ile "Biz aynı tasa kaşık sallayalım, onlar bir defa giydiğini bir daha giymesinler. Bizim sırtımızdan geçinsinler, milyarları cebe indirsinler, bir istifayla geçiştirsinler… Yok öyle yağma!" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
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