TİP, okullarda ücretsiz bir öğün yemek talebini bu yıl da büyüttü

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), okullarda her gün bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesi talebini yineleyerek, "Bu bir kaynak sorunu değil, siyasi tercih sorunudur" dedi.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de, çocuklar ve gençlerin, bugün okulların altyapısından güvenliğine, eğitimde giderek artan piyasalaşmadan derinleşen eşitsizliğe kadar birçok sorunla karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Okullar arasındaki altyapı ve imkanlar bakımından farkların büyüdüğü, eğitimin yükünün velilerin omuzlarına bırakıldığı, çocukların en temel ihtiyaçlarının bile kamusal bir hak olarak karşılanmadığı ifade edilen açıklamada,

"Türkiye İşçi Partisi 'Bir Öğün Yemek' hakkının eşitlik aidiyet ve güvede hissetmenin en önemli adımlarından biri olduğu için mücadele ediyor. İşte bu nedenle okullarda her gün bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek, yalnızca bir beslenme politikası değil; eğitim hakkının, eşitliğin ve çocukların okula aidiyetinin temel bir parçasıdır. Geçen yıl 'Okullarda Her Gün Bir Öğün Ücretsiz Yemek' talebiyle sokağa, Meclise ve mahkemeye taşıdığımız mücadeleyi bu yıl da büyütüyoruz. Çünkü çocukların açlığını görmezden gelen, en temel ihtiyaçlarını ailelerin ekonomik gücüne bırakan bu düzen değişmeden eğitimde eşitlikten söz edilemez.

Sermayeye vergi affı çıkaran, patronlara teşvik ve kaynak bulan bir iktidarın çocukları sağlıklı ve yeterli beslemek için 'kaynak yok' demesi kabul edilemez. Bu bir kaynak sorunu değil, siyasi tercih sorunudur. Türkiye, dünyada pek çok ülkede yıllardır temel bir kamu politikası olarak uygulanan okullarda bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek uygulamasını hayata geçiremeyecek kadar yoksul bir ülke değildir. Sorun kaynakların yokluğu değil, kaynakların kim için kullanıldığıdır. İktidar tercihini çocuklardan, gençlerden ve kamusal eğitimden yana değil; sermayeden yana kullanmaktadır. Biz ise çocukların aç olmadığı, yoksulluğun eğitim hakkını belirlemediği; her çocuğun eşit, güvenli ve nitelikli eğitime erişebildiği okullar için mücadele ediyoruz. Bu yıl da 'Okullarda bir Öğün Ücretsiz Yemek' hakkı için çalışmaya, Meclis kürsüsünde, mahkeme salonunda ve okul kapılarında bu talebi yükseltmeye devam edeceğiz."