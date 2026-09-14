TİP, okullarda ücretsiz bir öğün yemek talebini bu yıl da büyüttü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİP, okullarda ücretsiz bir öğün yemek talebini bu yıl da büyüttü

TİP, okullarda ücretsiz bir öğün yemek talebini bu yıl da büyüttü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşçi Partisi (TİP), okullarda her gün bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesi talebini yineleyerek bunun bir kaynak değil siyasi tercih sorunu olduğunu savundu. Parti, geçen yıl sokağa, Meclise ve mahkemeye taşıdığı mücadeleyi bu yıl da büyüteceğini açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), okullarda her gün bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek verilmesi talebini yineleyerek, "Bu bir kaynak sorunu değil, siyasi tercih sorunudur" dedi.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'de, çocuklar ve gençlerin, bugün okulların altyapısından güvenliğine, eğitimde giderek artan piyasalaşmadan derinleşen eşitsizliğe kadar birçok sorunla karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Okullar arasındaki altyapı ve imkanlar bakımından farkların büyüdüğü, eğitimin yükünün velilerin omuzlarına bırakıldığı, çocukların en temel ihtiyaçlarının bile kamusal bir hak olarak karşılanmadığı ifade edilen açıklamada,

"Türkiye İşçi Partisi 'Bir Öğün Yemek' hakkının eşitlik aidiyet ve güvede hissetmenin en önemli adımlarından biri olduğu için mücadele ediyor. İşte bu nedenle okullarda her gün bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek, yalnızca bir beslenme politikası değil; eğitim hakkının, eşitliğin ve çocukların okula aidiyetinin temel bir parçasıdır. Geçen yıl 'Okullarda Her Gün Bir Öğün Ücretsiz Yemek' talebiyle sokağa, Meclise ve mahkemeye taşıdığımız mücadeleyi bu yıl da büyütüyoruz. Çünkü çocukların açlığını görmezden gelen, en temel ihtiyaçlarını ailelerin ekonomik gücüne bırakan bu düzen değişmeden eğitimde eşitlikten söz edilemez.

Sermayeye vergi affı çıkaran, patronlara teşvik ve kaynak bulan bir iktidarın çocukları sağlıklı ve yeterli beslemek için 'kaynak yok' demesi kabul edilemez. Bu bir kaynak sorunu değil, siyasi tercih sorunudur. Türkiye, dünyada pek çok ülkede yıllardır temel bir kamu politikası olarak uygulanan okullarda bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek uygulamasını hayata geçiremeyecek kadar yoksul bir ülke değildir. Sorun kaynakların yokluğu değil, kaynakların kim için kullanıldığıdır. İktidar tercihini çocuklardan, gençlerden ve kamusal eğitimden yana değil; sermayeden yana kullanmaktadır. Biz ise çocukların aç olmadığı, yoksulluğun eğitim hakkını belirlemediği; her çocuğun eşit, güvenli ve nitelikli eğitime erişebildiği okullar için mücadele ediyoruz. Bu yıl da 'Okullarda bir Öğün Ücretsiz Yemek' hakkı için çalışmaya, Meclis kürsüsünde, mahkeme salonunda ve okul kapılarında bu talebi yükseltmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yemek Tarifi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP, okullarda ücretsiz bir öğün yemek talebini bu yıl da büyüttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı
Bakan Kurum İstanbul’daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Ankara’da orman yangını Ekipler zamanla yarışıyor Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor
Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle çatışmalarda 500’den fazla üyesini kaybettiğini açıkladı Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle çatışmalarda 500'den fazla üyesini kaybettiğini açıkladı
Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

11:36
Altın için tehlike çanları çalıyor
Altın için tehlike çanları çalıyor
11:19
Kayıp Büşra bebek satıldı mı Anne başka, baba başka konuştu
Kayıp Büşra bebek satıldı mı? Anne başka, baba başka konuştu
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
11:12
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi
10:42
AK Parti’nin kalesi Konya’da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 12:09:35. #7.13#
SON DAKİKA: TİP, okullarda ücretsiz bir öğün yemek talebini bu yıl da büyüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement