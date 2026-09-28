TİP, okulların savaş alanına döndüğünü söyleyip Bakan Tekin'e istifa çağrısı yaptı - Son Dakika
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TİP, okulların savaş alanına döndüğünü söyleyip Bakan Tekin'e istifa çağrısı yaptı

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TİP, okulların savaş alanına döndüğünü söyleyip Bakan Tekin\'e istifa çağrısı yaptı
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TİP, Osmaniye'de bir öğretmenin okulda silahlı saldırıda yaşamını yitirmesi üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısı yaptı. Sosyal medya açıklamasında okulların savaş alanına döndüğü belirtilerek Tekin'e 'derhal istifa et' denildi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), Osmaniye'de bir öğretmenin okulda silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "Okullar savaş alanına döndü, derhal istifa et" çağrısında bulundu.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Her güne okullarda öğretmenlere ve öğrencilere dönük yeni bir silahlı saldırı haberiyle uyanıyoruz. Son olarak bugün Osmaniye'de bir öğretmen, okuldayken uğradığı saldırıda hayatını kaybetti. Tarikatların bakanı Yusuf Tekin, istifa etmen için daha kaç insanın can vermesi gerekiyor? Nasıl olsa zengin çocukları özel okulda güvenle okuyor diye mi rahatça koltuğunda oturmaya devam ediyorsun? Okullar savaş alanına döndü, derhal istifa et" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Milli Eğitim BakanıSosyal MedyaYusuf TekinOsmaniyePolitikaGüvenlikEğitimGüncelMedyaSon Dakika

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