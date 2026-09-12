TİP\'ten 12 Eylül mesajı, darbeleri halkın örgütlü gücüyle yeneceğiz

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımlanan mesajda, "Darbeleri de darbeci zihniyeti de halkımızın örgütlü gücüyle yeneceğiz" denildi.

Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından 12 Eylül askeri darbesinin 46'ncı yılı nedeniyle yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"12 Eylül 1980 kanlı darbesini lanetliyoruz. Türkiye'de solun yükselişini durdurmak ve ülkemizi sermayeye, emperyalistlere peşkeş çekmek için girişilen kanlı darbenin faili, ABD'nin 'bizim çocukları', bugünkü iktidarla iftihar ederdi. Halk iradesini hiçe saymak, memleketi yasaklarla ve kaba şiddetle yönetmek AKP'nin 12 Eylül'den aldığı mirasıdır. Darbeleri de darbeci zihniyeti de halkımızın örgütlü gücüyle yeneceğiz."