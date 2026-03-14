TİP'ten 14 Mart Tıp Bayramı Açıklaması

14.03.2026 13:30
TİP, sağlık çalışanlarının zor koşullarını vurgulayarak bayram kutlamaları için mücadele edecek.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP), 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yapılan açıklamada sağlık çalışanlarının zor koşullar altında görev yaptığını belirtilerek, "14 Martların bayram gibi kutlanacağı günler için mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

TİP, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada hekimler, hemşireler, ebeler, eczacılar ve tüm sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı kutlanırken, sağlık çalışanlarının ağır koşullar altında görev yaptığına işaret edildi.

Tıp Bayramı'nın tarihsel kökenine de değinilen açıklamada, ilk kutlamanın 1919 yılında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, Hikmet Boran ve arkadaşlarının düzenlediği bu ilk etkinliğin yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda emperyalizme karşı bir direniş çağrısı olduğu vurgulandı. Hikmet Boran'ın daha sonra Sivas Kongresi sırasında "manda kabul edilemez" diyerek bağımsızlık vurgusu yaptığı da hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca dünyadaki çatışma ve savaş ortamına da değinilerek, Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede yaşanan savaşlarda sağlık çalışanlarının zor koşullar altında görev yaptığı belirtildi. Bombalar ve çatışmalar altında hayat kurtarmaya çalışan hekimler ve sağlık çalışanlarının saygıyla selamlandığı ifade edildi.

Türkiye'nin dış politikası ve iktidarın yaklaşımının da eleştirildiği açıklamada, Orta Doğu politikaları üzerinden hükümetin "iki yüzlü" bir politika izlediği ileri sürüldü.

Açıklamanın sonunda, 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihsel anlamına vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Tıbbiyelilerin işgal koşullarında 1919'da yükselen sesi bugün de bağımsızlık ilkesinin, insan sevgisinin ve cesaretin simgesi olarak 14 Mart Tıp Bayramları ile yankılanıyor. Bu anlayışla, insan hayatının değerini, aklı ve meslek onurunu koruyan hekimlerimizin ve bütün sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz. 14 Martların bayram gibi kutlanacağı günler için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
