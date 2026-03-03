TİP'ten Gözaltı Tepkisi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi, gözaltına alınan Polyak maden işçileri ile Bağımsız Maden İş Sendikası yöneticilerinin serbest bırakılmasını istedi.

Partiden yapılan açıklamda, "Direnişteki Polyak maden işçileri ve Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu ile beraberindeki sendika yöneticileri jandarma saldırısıyla gözaltına alındı. Emeğe ve emekçiye dönük düşmanca saldırılar tesadüf değil, Saray Rejimi'nin karakteridir! Gözaltılar derhal serbest bırakılmalıdır." denildi.