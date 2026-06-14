TİP'ten Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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TİP'ten Gözaltılara Tepki

14.06.2026 13:21
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TİP Ankara İl Örgütü, öğretmenlere yönelik müdahaleleri ve gözaltıları protesto etti.

(ANKARA) - TİP Ankara İl Örgütü, Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelmek isteyen öğretmenlere yönelik müdahalede gözaltılar yaşandığını belirterek, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Öğretmenler Sendikası'nın çağrısıyla bir araya gelen, tutulmayan sözlerin, verilmeyen hakların hesabını sormak ve müzakere etmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde buluşmak isteyen öğretmenlere dönük saldırıda, aralarında İl Başkanı'mız Fırat Çoban ile Çankaya İlçe Başkanı'mızın da bulunduğu çok sayıda öğretmen ve sendika yöneticisi gözaltına alındı. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!"

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

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