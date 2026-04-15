TİP'ten Kahramanmaraş Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİP'ten Kahramanmaraş Saldırısına Sert Tepki

15.04.2026 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıyı kınadı, 'münferit olay' dedi.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kahramanmaraş'ta Ayşer Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Kimse bize 'münferit olay' masalı anlatmasın. Ülkeyi 'küçük Amerika' yapmak istediler, oldu. Bu vahşete, bu vahşeti mümkün kılan vurdumduymazlığa, ihmalkarlığa, başıboşluğa; evlatlarımızı, öğretmenlerimizi eğitim yuvalarında korumaktan aciz düzeninize lanet olsun" dedi.

Baş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün TBMM'de haftalık basın toplantımız esnasında, tam da dün Şanlıurfa'da yaşanan benzer olaya dair konuşurken, Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda vahşi bir katliamın gerçekleştirildiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hislerimi ifade etmekte zorlanıyorum. Ortaokul seviyesinde bir çocuk, katliam yapacak kadar silahı bulup, çantasına doldurup sıra arkadaşlarını ve bir öğretmenini katlediyor. Bakanlar yine katliam yaşandıktan sonra poz vermeye gidiyor. Kimse bize 'münferit olay' masalı anlatmasın: Ülkeyi 'küçük Amerika' yapmak istediler, oldu! Bu vahşete, bu vahşeti mümkün kılan vurdumduymazlığa, ihmalkarlığa, başıboşluğa; evlatlarımızı, öğretmenlerimizi eğitim yuvalarında korumaktan aciz düzeninize lanet olsun!"

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Erkan Baş, Güvenlik, Güncel, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP'ten Kahramanmaraş Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:55:38. #7.13#
SON DAKİKA: TİP'ten Kahramanmaraş Saldırısına Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.