TİP'ten sağlık sistemi eleştirisi

14.05.2026 23:08
TİP, genç kadın ölümü üzerinden sağlık sistemini eleştirdi, Bakanlığı özel sektörden vazgeçmeye çağırdı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi, İstanbul'da özel bir tıp merkezinde genç bir kadının hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Sağlık sistemindeki sorunların yalnızca sağlık çalışanlarının hatasına indirgenmemesi gerektiğini belirten TİP, Sağlık Bakanlığı'nı özel sağlık sektörünü büyütme politikalarından vazgeçmeye çağırdı.

Türkiye İşçi Partisi, İstanbul'da bir özel tıp merkezine başvuran 28 yaşındaki genç kadının yanlış veya yetersiz müdahale sonucu hayatını kaybettiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Partiden yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağlık Bakanı patronlara karşı değil, halka karşı sorumludur! 13 Mayıs günü haberlere yansıyan bir olayda, İstanbul'da bir Özel Tıp Merkezine başvuran 28 yaşında bir genç kadının yanlış veya yetersiz müdahale sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Her zaman olduğu gibi, ana akım medya tarafından, konunun sağlık çalışanlarının hatasına indirgendiğini, ölüm olayının yetkisiz çalışanın hatasına bağlandığını gördük. O çalışanın yetkisini aşan tıbbi işlemi kimlerin talimatıyla yaptığını öğrenemedik. Tıpkı yenidoğan çetesi skandalının birkaç gözü dönmüş caninin eylemlerine indirgendiği olayda bu çetenin hangi koruma şemsiyesi altında bu tezgahı kurabildiklerini öğrenemediğimiz gibi."

Bu olayların arkasında, giderek artan ölçüde, sağlık hizmetlerinin insan yararı için değil, en az maliyetle en yüksek kazanç elde etmek amacıyla yürütülmesi yatıyor. Sağlığın metalaşması, bir örnekte düşük ücretlerle çalıştırılan ve yetkisiz girişimler yaptırılan bir sağlık emekçisinin tıbbi hatası olarak karşımıza çıkıyor; bir başka örnekte kamu özel ortaklığı adı altında girişilen bir soygun projesi olarak. Bunları sıradan tıbbi hatalar veya kötülükler olarak değil, kamusal yükümlülüklerin terk edilip, bütün sağlık alanının sermayenin faydasına açılmasının sonuçları olarak görmek gerekiyor. Basın kuruluşlarını ve gazetecileri sağlıkla ilişkili skandal niteliğindeki bu tür olaylarda sağlık emekçilerine yönelik algıları besleyen eksik ve haksız yorumlar yapmak yerine, sorunların sistemden kaynaklanan boyutlarını da görmeye ve göstermeye davet ediyoruz.

Nisan ayında, Özel Hastaneler ve Sağlık kuruluşları Derneği'nin düzenlediği bir toplantıda patronlara konuşan Sağlık Bakanı Memişoğlu, özel sektörün sağlık sistemi içindeki payının %18'den %25-30 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu açıklama, yurttaşın sağlığını korumakla görevli olan Bakanlığın asıl önem verdiği konunun vatandaşın canı değil, özel hastane patronlarının cebine girecek milyonlar olduğunu gözler önüne sermektedir. AKP yönetimi altında yüksek enflasyon ve düşük ücretlerle yaşam mücadelesi veren, sağlıksız yaşam koşulları yüzünden hasta düşen yurttaşlar hastalandığında dahi cebindeki üç kuruşa gözünü diken bu düzenin karşısında, herkes için eşit ve parasız, kamusal sağlık anlayışını savunuyoruz. Aynı konuşmada Sağlık Bakanı, kamu hastanelerinin de dahil edildiği, bazı merkez kapitalist ülkelerin 'Wellness' dediği sağlık turizmi hizmetleri için çalışıldığını ve kamu hastanelerinin olanaklarının da bu sistem için kullanılacağını belirtti. Bu açıklama, yurttaşların yaşamlarını ve sağlıklarını korumakla görevli kurumların var olan kamu kaynaklarını dahi ticarileştireceğini, Bakanlığın derdinin halkın sağlığı değil, para olduğunu gösteriyor. Defalarca vurguladığımız gibi, yenidoğan çetesi skandalı sağlık hizmetlerinin özel sektöre devredilmesinin hangi noktalara varabildiğinin sadece çarpıcı bir örneğiydi. O skandalın arka planında insan sağlığının değil paranın değerli olduğu büyük bir 'Dönüşüm' hikayesinin yattığını biliyoruz. Sağlık Bakanlığı patronlara karşı değil, halka karşı sorumludur; görevi, sağlığı bir yatırım ve kar alanı olarak gören sermayeyi memnun etmek değil, halkın sağlığını korumak ve herkesin nitelikli sağlık hizmetlerine eşit olarak ulaşabilmesini sağlamaktır.

Sağlık Bakanlığı'nı halkın vergileri ve primleriyle özel sağlık sektörünün beslenmesine son vermeye, kamunun var olan kaynak ve olanaklarının halkın sağlığı dışındaki amaçlarla kullanılmasını hedefleyen projelerden vazgeçmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

