TİP'ten Sağlıkta Ücret Pazarlığına Sert Tepki - Son Dakika
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TİP'ten Sağlıkta Ücret Pazarlığına Sert Tepki

TİP Genel Başkanı Baş, özel hastanedeki ücret pazarlığını eleştirerek, hastaneyi kapattıracaklarını söyledi.

13.02.2025 22:46
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(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale sırasında hastayla ücret pazarlığı yapılmasına tepki gösterdi. Baş, "İnsan sağlığı para kazanma aracı da olamaz pazarlık konusu da… O hastaneyi kapattıracağız!" dedi.

Baş, İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda bir hastanın anjiyo işlemi sırasında ücret pazarlığı yapılmasına tepki gösterdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yüklenen Baş, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Yenidoğan Çetesi bebekleri para için öldürdü, sorumluluktan kaçıp Saray'a sığındın. Vatandaş ameliyat masasında ölüm kalım savaşı verirken özel hastane yetkilisi gelip para pazarlığı yapıyor, Sağlık Bakanı olarak duruma müdahale edeceğine, paylaşılan videoların altına yalan yanlış açıklamalar yollatıyorsun. Nedir bu halkın sizden çektiği, sizin hiç mi utanmanız yok ahlaksızlar, haysiyet yoksunları! İnsan sağlığı para kazanma aracı da olamaz pazarlık konusu da… O hastaneyi kapattıracağız!"

Kaynak: ANKA

Erkan Baş, İstanbul, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP'ten Sağlıkta Ücret Pazarlığına Sert Tepki - Son Dakika

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