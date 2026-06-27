TİP Üyesi Elif Önder Tutuklandı - Son Dakika
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TİP Üyesi Elif Önder Tutuklandı

27.06.2026 22:38
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TİP, NATO karşıtı paylaşımı nedeniyle Elif Önder’in tutuklandığını duyurdu ve serbest bırakılmasını istedi.

(ANKARA) - TİP, Niğde İl Örgütü üyesi Elif Önder'in NATO karşıtı sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklandığını duyurdu. Partinin açıklamasında, NATO Zirvesi'ne yönelik tepkilerin bastırılmak istendiği öne sürülerek, Önder ile NATO Zirvesi gerekçesiyle tutuklananların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Niğde İl Örgütü üyesi Elif Önder'in NATO karşıtı paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklandığını bildirdi. Açıklamada, NATO Zirvesi'ne yönelik tepkilerin bastırılmak istendiği savunularak, Elif Önder ile NATO Zirvesi gerekçesiyle tutuklananların serbest bırakılması istendi.

TİP'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Niğde İl Örgütü üyemiz Elif Önder 'NATO'nun ve eli kanlı temsilcilerinin ülkemizde elini kolunu sallayarak dolaşmasına izin vermeyeceğiz. Bu yaz Ankara'da yapılmak istenen NATO Zirvesi'ni de NATO'yu da istemiyoruz. Emperyalizme, savaşa ve işgale karşı mücadeleyi büyüteceğiz.' paylaşımı gerekçe gösterilerek evinden gözaltına alındı ve bugün çıkarıldığı Niğde Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi."

Trump sevdalısı siyasi iktidar yurttaşlara düşman ceza hukuku uygulayarak NATO Zirvesi'ne dönük tepkileri bastırmak istemektedir.

NATO'ya karşı çıkmak suç değildir, Trump ve benzerlerinin ülkemize gelmesini istememek en doğal yurttaşlık hakkıdır. Anayasal haklarını kullanan yurttaşlara dönük keyfi ve gayrimeşru uygulamalara derhal son verilmelidir.

Parti üyemiz Elif Önder ve NATO Zirvesi gerekçesiyle tutuklanan herkes derhal serbest bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP Üyesi Elif Önder Tutuklandı - Son Dakika

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