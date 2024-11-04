TİP ve SOL Parti, Kayyum Atamalarına Tepki Gösterdi

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(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve SOL Parti, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. TİP, "AKP- MHP iktidarının Kürt sorununda bir barış ve çözüm arayışı konusunda samimi olmadığının göstergesidir" derken; SOL Parti "Batman, Mardin ve Halfeti halkı yalnız değildir. Demokrasi ve barış için omuz omuza bu rejime son verelim" açıklamasını yaptı.

TİP ve SOL Parti, resmi sosyal medya hesaplarından kayyum atamalarına tepki gösterdi. TİP'ten yapılan açıklamada, "Kayyum düzeni yolsuzluk, yoksulluk ve adaletsizlik düzenidir. Esenyurt'un ardından bu sabah Mardin, Batman ve Halfeti'ye atanan kayyumlar AKP-MHP iktidarının Kürt sorununda bir barış ve çözüm arayışı konusunda samimi olmadığının göstergesidir. İradesine darbe yapılan Kürt halkının ve DEM Partili dostlarımızın yanındayız" denildi.

SOL Parti'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Halkın iradesi bir kez daha tek adamın kayyumlarıyla gasp edilmek isteniyor. Batman, Mardin ve Halfeti halkı yalnız değildir. Demokrasi ve barış için omuz omuza bu rejime son verelim."